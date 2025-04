Segundo o jornal As, da Espanha, o Chelsea se aproximou da contratação do jovem zagueiro Dean Huijsen, de 20 anos, atualmente no Bournemouth. Os Blues pretendem contratar o atleta já para a disputa do Mundial de Clubes 2025, em que vai enfrentar o Flamengo.

O interesse do Chelsea já havia sido ventilado anteriormente pela imprensa inglesa, e ganhou força nos últimos dias. O jogador também despertou o interesse de outros clubes da Premier League, como Liverpool, Arsenal, Newcastle e Tottenham, mas o Chelsea parece ter vantagem por estar disposto a pagar a multa integral.

Dean Huijsen é um dos destaques da Premier League (Foto: Reprodução / Instagram)

Segundo informações do jornal inglês The Independent, o Chelsea está disposto a pagar a cláusula de rescisão de 60 milhões de euros para contar com o defensor já na competição.

A cláusula poderá ser ativada no verão europeu de 2025, e como o Mundial contará com uma janela de transferências específica para os clubes participantes, Huijsen poderá reforçar o Chelsea antes da estreia marcada para o dia 16 de junho.

Dean Huijsen tem se destacado no Bournemouth sob o comando de Andoni Iraola. Na temporada atual, disputou 31 partidas, sendo titular em 22 delas, marcou dois gols e deu uma assistência. O bom desempenho o levou à seleção espanhola, onde fez partidas de destaque na Liga das Nações.

O Real Madrid, clube pelo qual Huijsen e seu pai já demonstraram admiração, acompanha a situação, mas não deve entrar na disputa neste momento. A avaliação em Madri é de que o investimento seria alto demais para um defensor tão jovem, especialmente com a ascensão de outros nomes no elenco.

Huijsen, que passou pela base da Juventus e foi adquirido pelo Bournemouth por €15 milhões, é admirador declarado de Sergio Ramos e já esteve perto de se transferir para o Real anos atrás. Agora, o Chelsea surge como a opção mais concreta em sua carreira.

Caso a negociação se concretize a tempo, o zagueiro pode ser adversário do Flamengo na fase inicial do Mundial. Os dois clubes integram a mesma chave no torneio, que será disputado nos Estados Unidos com 32 equipes.