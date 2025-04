City acerta com goleiro de seleção e Ederson perde espaço

Os dirigentes do Manchester City acertaram a transferência de um novo goleiro que pode dar um fim à passagem de Ederson no clube. O português Diogo Costa, do Porto, concordou em se juntar à equipe de Pep Guardiola na próxima janela do verão europeu.

A informação do "Footmercato", especializado em transferências no futebol europeu, é que o goleiro da seleção portuguesa estava no radar do City há meses, e as negociações já estão em estágio avançado. Essa mobilização, portanto, deve marcar os últimos momentos de Ederson no clube inglês, onde conquistou nada menos do que 18 títulos, sendo seis edições da Premier League.

A temporada do goleiro brasileiro foi marcada por lesões e problemas físicos recorrentes. Com isso, os contatos com Diego Costa se intensificaram nas últimas semanas, e os representantes do goleiro da seleção portuguesa estariam "pressionando para fechar um acordo" com o Manchester City.

Quem é Diogo Costa?

Aos 25 anos, Diogo Costa é a promessa de segurança às redes portuguesas pela próxima década. Nascido na Suíça, mas com nacionalidade portuguesa, o goleiro do Porto é um dos mais promissores da atual safra na posição. No futebol português, o goleiro empilha premiações de destaque. Ele foi eleito o melhor goleiro da liga nacional nas temporadas 2021/22 e 2022/23, além de ter feito parte do melhor time das duas edições.

Diogo é o titular no gol de Portugal (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

Diogo Costa é um goleiro que se destaca por suas habilidades técnicas e inteligência tática. Ele é conhecido por sua excelente capacidade de reação e reflexos rápidos, o que lhe permite fazer defesas difíceis em situações de um contra um e em chutes à queima-roupa.

O goleiro, inclusive, ficou marcado na Eurocopa de 2024 por ter salvado sua nação no duelo contra a Eslovênia, pelas oitavas de final da competição: ele foi o primeiro goleiro a defender três penalidades em uma disputa pela Eurocopa.

No aspecto tático, ele é um goleiro moderno, confortável com a bola nos pés, o que facilita a saída de bola da defesa. Sua habilidade em distribuir passes curtos e longos com precisão ajuda a iniciar ataques e manter a posse de bola para sua equipe. O estilo de Diogo é semelhante ao de Ederson, o que agrada o técnico Pep Guardiola no City.