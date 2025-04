Em jogo animado, o Manchester City venceu o Aston Villa em jogo válido pela 34ª rodada da Premier League. A partida aconteceu no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra. Os gols do duelo foram marcados por Bernardo Silva e por Matheus Nunes - que marcou o gol da vitória nos acréscimos - pelos Citizens, e de Rashford, pelo lado do Aston Villa.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Com o resultado, o Manchester City dá mais um passo em busca de uma classificação à Champions League. O clube soma três pontos importantes e alcança a terceira posição da Premier League. O Aston Villa, por outro lado, também perde uma boa chance de entrar no G5 inglês. O time fica em 7º e também está no bolo da briga por vaga na Champions.

Manchester City x Aston Villa: como foi o jogo?

O jogo foi eletrizante desde o apito inicial. Com mais pressão no confronto, o Manchester City começou a partida intenso, buscando ser forte para garantir uma importante vitória. A estratégia deu certo, e logo aos sete minutos de jogo, Bernardo Silva abriu o placar para os Citizens em boa jogada do egípcio Marmoush.

A pressão dos Citizens continuou, mas o time jogava mais tranquilo com o resultado. Entretanto, tal tranquilidade cobrou o clube, e aos 18 minutos, ainda no primeiro tempo, Rubén Dias cometeu pênalti, convertido pelo velho rival Rashford.

Omar Marmoush durante o confronto entre Manchester City e Aston Villa em jogo válido pela Premier League. (Foto: Oli Scarff / AFP)

No segundo tempo, o Manchester City voltou atento após o intervalo. O clube dominava as ações, porém, não tinha capricho nas finalizações de suas jogadas. Apesar de ter mais volume, atacar mais, os Citizens não conseguiram tirar o empate do placar.

O Aston Villa, por outro lado, se defendia bem e procurava uma chance de achar um contra-ataque letal. Deste modo, o clube de Birmigham não conseguiu achar uma brecha, porém, se contentava com a boa eficácia defensiva que o time apresentava na partida. Entretanto, Jeremy Doku tinha outros planos para a partida, e em lance genial, o belga passou pelo marcador com velocidade e cruzou rasteiro para a área. Foi o lateral luso-brasileiro Matheus Nunes que chegou, e aos quatro minutos de acréscimos, marcou o gol derradeiro da vitória.

O que vem por aí?

Após o resultado, o City volta a campo novamente no próximo domingo (27) em partida válida pela 35ª rodada da Premier League. O clube confronta o Nottingham Forest, fora de casa, e o jogo será às 12h30 (de Brasília). O Aston Villa, por outro lado, joga no próximo sábado (26), às 13h15 (de Brasília), contra o Crystal Palace, também fora de casa, em jogo válido pela Premier League.