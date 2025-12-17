Hoje vivendo um dos momentos mais vitoriosos de sua história, o Flamengo já esteve em situação delicada fora de campo. Foi isso o que contou Bruno Spindel, ex-dirigente do clube carioca, em entrevista ao Diario AS. Segundo o executivo, a venda de Vini Jr ao Real Madrid foi um ponto de virada para o crescimento esportivo e financeiro do Rubro-Negro.

De acordo com Spindel, a transferência de Vini Jr, sacramentada em 2018 por 45 milhões de euros, aconteceu em um momento-chave do projeto rubro-negro e ajudou a dar fôlego ao clube. O ex-dirigente explicou que o dinheiro permitiu ao Flamengo investir em reforços mais qualificados e montar elencos competitivos nas temporadas seguintes, processo que culminou, inclusive, na atual disputa da final da Copa Intercontinental contra o PSG.

Matéria do AS sobre o sucesso do Flamengo (Foto: Reprodução/AS)

Tradução Os 45 milhões de euros de Vinicius criam um monstro (título)

O sucesso do Flamengo, que disputa a final da Copa Intercontinental contra o PSG, é explicado por seu arquiteto, Bruno Spindel. A venda de jogadores no passado foi fundamental (subtítulo)

Bruno Spindel fala sobre Flamengo ao AS

Na entrevista ao jornal espanhol, Spindel relembrou o cenário encontrado no início do trabalho no clube e explicou como o Flamengo iniciou, aos poucos, um processo de reorganização.

– Em 2012, o Flamengo estava com muitas dívidas. Começamos a trabalhar por um novo contrato com Caixa, Peugeot, Adidas. Em 2019, com Jorge Jesus, começamos a ganhar. Fizemos a venda do Paquetá ao Milan e do Vinicius ao Real Madrid. Graças a isso, conseguimos contratar jogadores para competir melhor – afirmou.

As negociações de Paquetá com o Milan, por cerca de 35 milhões de euros mais bônus, e de Vini Jr. com o Real Madrid, por 45 milhões, foram determinantes para a reestruturação do departamento de futebol. Com cerca de 90 milhões de euros em caixa, o clube conseguiu trazer reforços que marcariam época.

– Depois começamos a olhar para a Europa. Trouxemos Jorge Jesus, que foi um acerto. Vieram jogadores de fora do continente, como Filipe Luís, Rafinha, Gerson e Pablo Marí. Passamos a trabalhar taticamente como na Europa e fomos campeões no Brasil – completou.

Elenco do Flamengo de 2019 (Foto: Divulgação)

Spindel também falou sobre a contratação de Filipe Luís, pivô da grande temporada que a equipe rubro-negra fez em 2025. As conquistas do Brasileirão e Libertadores foram a cereja do bolo de um projeto ambicioso que o Flamengo teve com o treinador.

– Nós o contratamos no restaurante 'Ten Con Ten', em Madri. Fizemos um contrato no qual, quando ele decidisse se aposentar, lhe daríamos um time. E assim foi: ele nos disse que queria parar e o assinamos com o Sub-17, depois com o Sub-20 e, em seguida, em 2024, como técnico do time principal – disse o ex-dirigente.

