A Federação Turca de Futebol afastou 149 árbitros do seu quadro em função de supostas ligações com escândalos de apostas relativas às ligas profissionais de futebol. O comitê disciplinar da entidade aplicou punições que vão de oito a 12 meses de suspensão após ampla investigação de irregularidades. Três juízes ainda estão sob averiguação e podem sofrer sanções similares.

O presidente da federação, İbrahim Hacıosmanoğlu, convocou uma coletiva de imprensa e divulgou alguns dados da busca. Dos 571 árbitros ativos, 371 possuem contas em sites de apostas – 152 deles tendo feito ao menos uma bet. Além disso, 22 dos envolvidos pertencem à elite do futebol turco: sete árbitros principais e 15 assistentes.

— A reputação do futebol turco é construída sobre a santidade do esforço em campo e a integridade inabalável da justiça. Qualquer ato que traia esses valores não é apenas uma violação das regras, mas uma quebra de confiança. Investigações recentes revelaram que alguns árbitros tinham ligações com atividades de apostas de uma forma completamente incompatível com o espírito do futebol. Isso não é apenas uma violação, é um abuso que fere consciências e envenena a justiça — afirmou İbrahim.

❌ Confira o raio-x dos árbitros investigados na Turquia

10 árbitros fizeram apostas em mais de 10.000 partidas;

Um único juiz fez apostas em um total de 18.227 jogos ;

; 42 árbitros apostaram individualmente em mais de 1.000 partidas;

Alguns juízes fizeram apostas em uma única partida, uma única vez;

A maioria das partidas apostadas foram de ligas estrangeiras.

O telejornal turco Habertürk ainda informou, citando fontes judiciais, que as investigações podem alcançar também clubes e jogadores, com aproximadamente 3.700 nomes envolvidos, além dos árbitros da Turquia.

