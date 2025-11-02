menu hamburguer
Futebol Internacional

Companheiro de Portugal, craque 'critica' atitude de Cristiano Ronaldo; entenda

Camisa 7 fez gol de pênalti em contexto polêmico neste sábado (1)

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 02/11/2025
17:21
cr7 penalti
imagem cameraCristiano Ronaldo (Foto; Divulgação/Al-Nassr)
Cristiano Ronaldo segue quebrando recordes com a camisa do Al-Nassr. O atacante marcou tanto o primeiro gol da partida quanto o da vitória contra o Al-Fayha, pela sétima rodada da Saudi Pro League, com um pênalti nos acréscimos da segunda etapa. No entanto, o lance não foi tão bem visto entre jogadores do Al-Hilal, rival local.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O primeiro a se manifestar sobre o pênalti foi Malcom. O brasileiro de 28 anos, revelado pelo Corinthians, publicou um story no Instagram com a legenda "Super pênalti" acompanhada de emojis de palmas, risos e indignação. Confira abaixo a postagem do jogador:

Além disso, o episódio controverso envolveu Rúben Neves, companheiro de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa, que publicou uma sequência de emojis chorando de rir sobre um fundo preto, sem nenhuma legenda, dando um tom subjetivo à publicação. Nas redes sociais, internautas, especialmente fãs de CR7, não perdoaram o meio-campista e repercutiram as postagens.

Tradução: Ruben Neves após o pênalti de Ronaldo. Esses são os companheiros de equipe de Ronaldo com quem ele deve ganhar a Copa do Mundo.

Tradução: Ruben Neves riu da liga saudita, após 15 minutos de acréscimo no jogo do Al Nassr, que lhes rendeu um pênalti no último minuto, convertido por Ronaldo. Tudo para que Ronaldo ganhe o campeonato.

Tradução: Ruben Neves, meio-campista do Al Hilal e de Portugal, em seu stories, responde à decisão do árbitro de acrescentar 11 minutos de acréscimo apenas para ajudar o Al Nassr a vencer a partida.

Outros atletas consagrados, como Riyad Mahrez e Merih Demiral, ambos do Al-Ahli, também demonstraram ironia ao repercutir o lance polêmico ocorrido na partida. As manifestações concentraram-se no tempo de acréscimo considerado excessivo na segunda etapa, que possibilitou ao Al-Nassr conquistar um pênalti e assegurar o gol da vitória nos instantes finais, marcado por Cristiano Ronaldo. Vale destacar que, após o resultado, a situação da tabela da liga saudita ficou da seguinte forma: veja abaixo.

ClassificaçãoClubePJVEDGPGCSG%

1

Al-Nassr

21

7

7

0

0

23

3

20

100

2

Al-Taawoun

18

7

6

0

1

18

10

8

85

3

Al-Hilal

17

7

5

2

0

18

6

12

80

4

Al-Qadsiah

14

7

4

2

1

11

7

4

66

5

Al-Ahli

13

7

3

4

0

9

5

4

61

6

Neom

13

7

4

1

2

11

10

1

61

7

Al-Khaleej

11

7

3

2

2

17

10

7

52

8

Al-Ittihad

11

7

3

2

2

15

13

2

52

9

Al-Kholood

9

7

3

0

4

12

11

1

42

10

Al-Fayha

8

7

2

2

3

7

10

-3

38

11

Al-Ettifaq

8

7

2

2

3

9

15

-6

38

12

Al-Riyadh

7

7

2

1

4

8

16

-8

33

13

Al-Hazem

6

7

1

3

3

5

9

-4

28

13

Al-Shabab

6

7

1

3

3

5

9

-4

28

15

Al-Fateh

5

7

1

2

4

7

14

-7

23

16

Al-Okhdood

4

7

1

1

5

8

15

-7

19

17

Damac

3

7

0

3

4

7

16

-9

14

18

Al-Najma

0

7

0

0

7

5

16

-11

0

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

torcida al-nassr
Jogadores do Al-Nassr comemoram com a torcida após a vitória contra o Al-Fayha (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
