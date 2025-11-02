Companheiro de Portugal, craque 'critica' atitude de Cristiano Ronaldo; entenda

Cristiano Ronaldo segue quebrando recordes com a camisa do Al-Nassr. O atacante marcou tanto o primeiro gol da partida quanto o da vitória contra o Al-Fayha, pela sétima rodada da Saudi Pro League, com um pênalti nos acréscimos da segunda etapa. No entanto, o lance não foi tão bem visto entre jogadores do Al-Hilal, rival local.

O primeiro a se manifestar sobre o pênalti foi Malcom. O brasileiro de 28 anos, revelado pelo Corinthians, publicou um story no Instagram com a legenda "Super pênalti" acompanhada de emojis de palmas, risos e indignação. Confira abaixo a postagem do jogador:

Além disso, o episódio controverso envolveu Rúben Neves, companheiro de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa, que publicou uma sequência de emojis chorando de rir sobre um fundo preto, sem nenhuma legenda, dando um tom subjetivo à publicação. Nas redes sociais, internautas, especialmente fãs de CR7, não perdoaram o meio-campista e repercutiram as postagens.

Tradução: Ruben Neves após o pênalti de Ronaldo. Esses são os companheiros de equipe de Ronaldo com quem ele deve ganhar a Copa do Mundo.

Tradução: Ruben Neves riu da liga saudita, após 15 minutos de acréscimo no jogo do Al Nassr, que lhes rendeu um pênalti no último minuto, convertido por Ronaldo. Tudo para que Ronaldo ganhe o campeonato.

Tradução: Ruben Neves, meio-campista do Al Hilal e de Portugal, em seu stories, responde à decisão do árbitro de acrescentar 11 minutos de acréscimo apenas para ajudar o Al Nassr a vencer a partida.

Outros atletas consagrados, como Riyad Mahrez e Merih Demiral, ambos do Al-Ahli, também demonstraram ironia ao repercutir o lance polêmico ocorrido na partida. As manifestações concentraram-se no tempo de acréscimo considerado excessivo na segunda etapa, que possibilitou ao Al-Nassr conquistar um pênalti e assegurar o gol da vitória nos instantes finais, marcado por Cristiano Ronaldo. Vale destacar que, após o resultado, a situação da tabela da liga saudita ficou da seguinte forma: veja abaixo.

Classificação Clube P J V E D GP GC SG % 1 Al-Nassr 21 7 7 0 0 23 3 20 100 2 Al-Taawoun 18 7 6 0 1 18 10 8 85 3 Al-Hilal 17 7 5 2 0 18 6 12 80 4 Al-Qadsiah 14 7 4 2 1 11 7 4 66 5 Al-Ahli 13 7 3 4 0 9 5 4 61 6 Neom 13 7 4 1 2 11 10 1 61 7 Al-Khaleej 11 7 3 2 2 17 10 7 52 8 Al-Ittihad 11 7 3 2 2 15 13 2 52 9 Al-Kholood 9 7 3 0 4 12 11 1 42 10 Al-Fayha 8 7 2 2 3 7 10 -3 38 11 Al-Ettifaq 8 7 2 2 3 9 15 -6 38 12 Al-Riyadh 7 7 2 1 4 8 16 -8 33 13 Al-Hazem 6 7 1 3 3 5 9 -4 28 13 Al-Shabab 6 7 1 3 3 5 9 -4 28 15 Al-Fateh 5 7 1 2 4 7 14 -7 23 16 Al-Okhdood 4 7 1 1 5 8 15 -7 19 17 Damac 3 7 0 3 4 7 16 -9 14 18 Al-Najma 0 7 0 0 7 5 16 -11 0

