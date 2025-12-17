Príncipe saudita avança para comprar o Al-Hilal por valor bilionário

O príncipe saudita Alwaleed bin Talal está próximo de concluir a compra do Al-Hilal, em um negócio avaliado em aproximadamente US$ 2 bilhões. A expectativa é de que o anúncio oficial da conclusão do negócio ocorra até o fim de dezembro, segundo informações do site Morocco World News.

As negociações vêm sendo conduzidas há quase um ano com o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), que atualmente detém 75% do clube. Os 25% restantes pertencem a uma organização sem fins lucrativos, que já recebe aportes significativos do próprio príncipe.

Se confirmada, a operação marcará a primeira aquisição totalmente privada de um grande clube saudita. Isso dentro do programa de privatização esportiva lançado pelo governo saudita em 2023. A iniciativa relativa ao Al-Hilal busca atrair capital privado, aprimorar a governança e elevar a competitividade do futebol local no cenário internacional.

Clube no centro do processo de privatização

Enquanto o Al-Hilal, ex-clube de Neymar, está perto de mudar de controle, outros clubes seguem em estágios distintos do processo. Al-Ittihad, Al-Nassr e Al-Ahli continuam sob propriedade majoritária do PIF, com negociações em andamento que ainda devem levar meses. Já o Al-Shabab e Al-Ettifaq estão em fases iniciais, com possibilidade de conclusão apenas a partir de 2026.

Sediado em Riade, capital da Arábia Saudita, o Al-Hilal é o clube mais vitorioso do país, com 19 títulos nacionais e quatro conquistas da Liga dos Campeões da Ásia. O controle total por um investidor privado pode trazer mudanças estruturais na gestão e na estratégia financeira do clube, incluindo políticas comerciais e de relacionamento com torcedores.

O possível negócio se insere no contexto mais amplo de investimentos sauditas no esporte, que inclui aportes em clubes, ligas, grandes eventos e contratos comerciais internacionais, como parte da estratégia do país de ampliar sua presença global no setor.