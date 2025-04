O Ministério Público da Espanha arquivou o processo de investigação de um caso de racismo contra Vini Jr, do Real Madrid, em clássico contra o Barcelona. Segundo a juíza Carmen García, do 18º Juizado de Instrução de Barcelona, não há provas suficientes que indiquem incitação ao ódio contra o atacante.

A situação aconteceu no dérbi realizado em outubro de 2023, na Catalunha, vencido pelos Merengues por 2 a 1 de virada. Gravações de câmeras do Olímpico de Montjuïc e um depoimento levaram à identificação de três aficionados blaugranas. Porém, Carmen declarou que as ofensas nem sequer foram ouvidas pelo craque, e não tiveram consequências na partida, o que levou à decisão.

Inicialmente, a própria juíza já havia levado o caso adiante ao acionar o Escritório de Igualdade de Tratamento e Não Discriminação. A arquivação, porém, já havia sido solicitada há cerca de um mês, conforme informado pelo Lance!. O Real Madrid e a direção de La Liga recorreram diretamente ao Tribunal Superior de Barcelona contra o encerramento das investigações.

Dos três torcedores flagrados, dois eram maiores de idade: um deles optou por não depor, enquanto o outro negou que seus gritos fossem de cunho racista, em testemunho considerado válido pela promotoria local. À época, o jornal espanhol "Marca" também informou que um objeto semelhante a uma banana também foi arremessado na direção do campo.

✅ Real bateu o Barcelona em clássico marcado por racismo contra Vini Jr

Nas quatro linhas, o Real protagonizou uma virada espetacular na ocasião. No início do confronto, Gündogan abriu o placar; a vantagem se estendeu até a segunda etapa, quando Jude Bellingham apareceu para empatar, e no apagar das luzes, virar o confronto em favor dos Blancos, que no fim da competição, se sagraram campeões.

A história de casos de racismo de torcedores do Barcelona contra Vini Jr não é novidade. Em 2021, parte dos presentes no Camp Nou também hostilizou o craque, que respondeu apontando para o placar enquanto era substituído, em vitória de sua equipe fora de casa. Desde então, cenas de discriminação contra o atleta se tornaram corriqueiras também em visitas a outros clubes da Espanha, principalmente em clássicos frente a gigantes como Atlético de Madrid e Sevilla.