menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Elche x Betis: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo por La Liga

Confira todas as informações do duelo válido pela primeira rodada

Elche x Real Betis: onde assistir à primeira rodada de La Liga (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraElche x Real Betis: onde assistir à primeira rodada de La Liga (Foto: Arte/Lance!)
Avatar
Lance!
Elche (ESP)
Dia 17/08/2025
16:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Elche e Real Betis se enfrentam nesta segunda-feira (18), às 16h (de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche (ESP), em jogo válido pela primeira rodada de La Liga. O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Guia da LaLiga: favoritos, quem pode surpreender e decepcionar na análise do Lance!

Ficha do jogo

Escudo - Elche
ELC
Real Betis-escudo-onde-assistir
BET
La Liga
1ª rodada
Data e Hora
Segunda-feira, 17 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília)
Local
Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche (ESP)
Árbitro
Onde assistir

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Tudo sobre o jogo entre Elche e Real Betis por La Liga (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA
Elche x Real Betis
1ª rodada - La Liga

📆 Data e horário: segunda-feira, 18 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️ Arbitragem: a definir
📺 VAR: a definir

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴🔵 Elche (Técnico: Eder Sarabia)
Dituro; Affengruber, Bigas e Petrot; Álvaro Núñez, Aguado, Mendoza e Valera; Febas; Mourad e Rodríguez.

Desfalque: Yago Santiago e Bambo Diaby.

🟢⚪ Real Betis (Técnico: Manuel Pellegrini)
Pau López; Bellerín, Bartra, Natan e Junior Firpo; Altimira e Fornals; Garía, Lo Celso e Riquelme; Cucho Hernández.

Desfalque: Isco, Diego Llorente e Marc Roca.
Dúvida: Abde Ezzalzouli.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Elche x Real Betis: onde assistir à primeira rodada de La Liga (Foto: Arte/Lance!)
Elche x Real Betis: onde assistir à primeira rodada de La Liga (Foto: Arte/Lance!)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias