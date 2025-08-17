Elche x Betis: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo por La Liga
Confira todas as informações do duelo válido pela primeira rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Elche e Real Betis se enfrentam nesta segunda-feira (18), às 16h (de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche (ESP), em jogo válido pela primeira rodada de La Liga. O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
- Futebol Internacional
Manchester United barra jogador de estreia na Premier League contra Arsenal
Futebol Internacional17/08/2025
- Futebol Internacional
Estêvão joga? Veja a escalação do Chelsea na estreia da Premier League
Futebol Internacional17/08/2025
- Futebol Internacional
Técnico do Tottenham se derrete por atuação de Richarlison
Futebol Internacional17/08/2025
➡️ Guia da LaLiga: favoritos, quem pode surpreender e decepcionar na análise do Lance!
Ficha do jogo
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Tudo sobre o jogo entre Elche e Real Betis por La Liga (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Elche x Real Betis
1ª rodada - La Liga
📆 Data e horário: segunda-feira, 18 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️ Arbitragem: a definir
📺 VAR: a definir
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴🔵 Elche (Técnico: Eder Sarabia)
Dituro; Affengruber, Bigas e Petrot; Álvaro Núñez, Aguado, Mendoza e Valera; Febas; Mourad e Rodríguez.
❌ Desfalque: Yago Santiago e Bambo Diaby.
🟢⚪ Real Betis (Técnico: Manuel Pellegrini)
Pau López; Bellerín, Bartra, Natan e Junior Firpo; Altimira e Fornals; Garía, Lo Celso e Riquelme; Cucho Hernández.
❌ Desfalque: Isco, Diego Llorente e Marc Roca.
❓ Dúvida: Abde Ezzalzouli.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias