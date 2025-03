Ministério Público de Barcelona arquiva suposto caso de racismo contra Vini Jr

O Ministério Público de Barcelona arquivou um suposto caso de racismo contra Vini Jr em clássico realizado em outubro de 2023, no Estádio Montjuïc. A entidade descartou as opções de insultos de ódios cometidos por três torcedores contra o brasileiro ou tratamento degradante, segundo a agência "EFE".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A Promotoria de Crimes de Ódio de Barcelona concluiu que não foi possível identificar as palavras proferidas contra Vini Jr. Além disso, o fato não foi considerado ofensivo e não se constituiu como uma incitação ao ódio por não provocar um "efeito manada" no público presente ou a suspensão da partida.

continua após a publicidade

No entanto, o Ministério Público solicitou ao juiz que o caso contra Vini Jr seja encaminhado ao Gabinete de Igualdade de Tratamento e Não Discriminação caso sejam instaurados procedimentos disciplinares para os investigados. O caso inclui câmeras do estádio e uma testemunha, que presenciou as ofensas vindas de três torcedores, sendo um menor de idade.

Em depoimento, os dois torcedores negaram os supostos cânticos racistas direcionados a Vini Jr. A Promotoria de Crimes de Ódio do Barcelona, ​​LaLiga e Real Madrid estiveram envolvidas com o caso.

continua após a publicidade