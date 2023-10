CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA

>!Eficiência! Na primeira vez que conseguiu atacar no jogo, o Barcelona abriu o placar com Gündogan, aos seis minutos de partida.

>!Na trave! 10 minutos depois, Kroos vacilou e a bola sobrou para o jovem Fermín López, que acertou um belo chute na trave.

>!Que perigo! Aos cinco minutos de segundo tempo, o Barça voltou a carimbar a trave com Iñigo Martínez. No rebote, Ronald Araújo soltou a canhota e o goleiro Kepa salvou o Real Madrid.

>!Iluminado! O Real Madrid melhorou no jogo e, aos 24 do segundo tempo, Jude Bellingham anotou um lindo gol de fora da área para deixar tudo igual.

!Decisivo! No fim da partida, quando o empate já parecia definitivo no placar, Bellingham aproveitou o erro de Modric e tocou na saída de Ter Stegen para dar a vitória ao Real Madrid.