Ao que tudo indica, Antoine Griezmann é o mais novo reserva do Atlético de Madrid. O craque, em temporada abaixo do esperado pelo torcedor colchonero, deve iniciar o confronto com o Rayo Vallecano, nesta quinta-feira (24), fora dos titulares, o que já havia acontecido no sábado (19), em derrota para o Las Palmas.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em entrevista coletiva que antecede uma espécie de clássico da capital, o técnico Diego Simeone foi questionado sobre a situação do francês, mas não deixou de tecer elogios a um atleta importante para a equipe.

- Com sorte, todos os jogadores que passaram pela mesma coisa que Griezmann entenderam muito bem. Conversamos sempre. E eles entendem que primeiro deve vir a equipe. Ele é importante, mas também são todos os outros, independente do papel que têm na equipe - declarou o comandante.

Em 2024-25, Antoine marcou apenas oito gols em jogos de La Liga, onde atuou em todos os 32 disputados até o momento. A nível de comparação, na última temporada, foram 16 tentos em 34 compromissos, o que comprova uma queda de desempenho apontada como motivo para o banco de reservas.

Fisicamente, o craque já não aparenta mais ser o mesmo. Além de aparecer menos como decisivo dentro do campo, o atleta de 34 anos só jogou durante os 90 minutos em cinco oportunidades no ano, e duas nos últimos dez compromissos do Espanhol.

Antoine Griezmann lamenta resultado do Atlético de Madrid na Champions League (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

A fase vivida na capital ibérica, inclusive, o levou a ser apontado a uma saída do clube. Com contrato expirando ao final do primeiro semestre, Griezmann teve seu nome ligado à Major League Soccer, mas segundo a imprensa espanhola, a extensão do vínculo com o Atleti está encaminhada e deve ser oficializada nas próximas semanas.

🔢 Números de Griezmann pelo Atlético na temporada

⚽ 47 jogos

⌛ 3.331 minutos em campo

🥅 16 gols

📤 7 assistências

✅ 28 vitórias

🟰 10 empates

❌ 9 derrotas

Atlético de Madrid e Rayo Vallecano se enfrentam em duelo válido pela 33ª rodada da La Liga. A partida acontece nesta quinta-feira (24), no Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP), às 16h30 (de Brasília. Os comandados de Simeone precisam vencer para continuar tranquilos na terceira colocação, em vias de qualificação à próxima Champions League.

