Futebol Internacional

Técnico do United tira peso de derrota em clássico: ‘Fomos melhores’

Red Devils foram derrotados pelo Arsenal por 1 a 0 em estreia na Premier League de 2025/26

Rúben Amorim pelo Manchester United
Rúben Amorim antes de partida do Manchester United (Foto: Reprodução/Man United)
715bf623-e909-44de-a9b5-72b99ff8610d_WhatsApp-Image-2025-02-10-at-12.59.17-1-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/08/2025
16:48
  • Matéria
  • Mais Notícias

A derrota do Manchester United por 1 a 0 para o Arsenal, pela primeira rodada da Premier League, parece não ter assustado o técnico Rúben Amorim. O revés sofrido em pleno Old Trafford deixou a equipe em 15º na tabela, de maneira provisória, mas a atuação foi positiva sob a ótica do lusitano.

- Eu acho que provamos hoje que podemos ganhar de qualquer time na Premier League, especialmente contra um grande time que é o Arsenal, e hoje, fomos melhores do que eles - declarou o comandante, em entrevista coletiva após o apito final.

Os números demonstraram superioridade da equipe de Amorim. Foram 22 finalizações contra nove dos Gunners. A posse de bola também esteve em favor dos donos da casa: mais de 476 passes trocados que configuraram 62% de porcentagem.

Porém, ainda na primeira etapa, os comandados de Mikel Arteta tiveram o lapso solitário de efetividade: aos 13', em cobrança fechada de escanteio de Declan Rice, o goleiro Bayindir não conseguiu afastar, e Calafiori, sob a linha, teve apenas o trabalho de testar para o fundo das redes.

- A coisa mais interessante para mim é que não foi um jogo chato de nossa parte. Ficou claro que não merecemos perder, mas contra um time muito forte, não marcamos, e isso foi prejudicial no fim - completou Rúben.

Com a derrota, os Red Devils ficaram em 15º, enquanto os Gunners assumiram o sexto lugar. Em busca do primeiro triunfo oficial em 2025/26, a equipe terá pela frente o Fulham, em duro confronto no Craven Cottage, em Londres (ING), marcado para o domingo (24), às 12h30 (de Brasília).

Rúben Amorim observa amistoso entre Manchester United e Bournemouth
Rúben Amorim conduziu o Manchester United na derrota diante do Arsenal (Foto: Patrick McDermott/AFP)

