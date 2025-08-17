A derrota do Manchester United por 1 a 0 para o Arsenal, pela primeira rodada da Premier League, parece não ter assustado o técnico Rúben Amorim. O revés sofrido em pleno Old Trafford deixou a equipe em 15º na tabela, de maneira provisória, mas a atuação foi positiva sob a ótica do lusitano.

- Eu acho que provamos hoje que podemos ganhar de qualquer time na Premier League, especialmente contra um grande time que é o Arsenal, e hoje, fomos melhores do que eles - declarou o comandante, em entrevista coletiva após o apito final.

Os números demonstraram superioridade da equipe de Amorim. Foram 22 finalizações contra nove dos Gunners. A posse de bola também esteve em favor dos donos da casa: mais de 476 passes trocados que configuraram 62% de porcentagem.

Porém, ainda na primeira etapa, os comandados de Mikel Arteta tiveram o lapso solitário de efetividade: aos 13', em cobrança fechada de escanteio de Declan Rice, o goleiro Bayindir não conseguiu afastar, e Calafiori, sob a linha, teve apenas o trabalho de testar para o fundo das redes.

- A coisa mais interessante para mim é que não foi um jogo chato de nossa parte. Ficou claro que não merecemos perder, mas contra um time muito forte, não marcamos, e isso foi prejudicial no fim - completou Rúben.

Com a derrota, os Red Devils ficaram em 15º, enquanto os Gunners assumiram o sexto lugar. Em busca do primeiro triunfo oficial em 2025/26, a equipe terá pela frente o Fulham, em duro confronto no Craven Cottage, em Londres (ING), marcado para o domingo (24), às 12h30 (de Brasília).

