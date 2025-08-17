menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Rafael Navarro marca dois e lidera recuperação de time na MLS

Rafael Navarro já tem 14 gols na temporada dos Estados Unidos

Navarro lidera time na MLS (Foto: Divulgação Colorado Rapids)
imagem cameraNavarro lidera time na MLS (Foto: Divulgação Colorado Rapids)
Avatar
Lance!
Commerce City (EUA)
Dia 17/08/2025
16:39
  • Matéria
  • Mais Notícias
Colorado Rapids tem boa campanha na MLS.
Rafael Navarro fez dois gols na vitória 3 a 1 sobre o Atlanta United.
Time ocupa a sétima colocação e está na zona de playoffs.
Navarro soma 14 gols e 3 assistências na temporada.
Próximo jogo será contra o LA Galaxy.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Colorado Rapids, da MLS (Major League Soccer) tem feito excelente campanha de recuperação na Conferência Oeste e a sequência de vitórias do time de Commerce City tem sabor brasileiro. Rafael Navarro seguiu a ótima fase ao fazer dois gols na vitória do seu time sobre o Atlanta United, por 3 a 1 - Yapi marcou o outro gol do Rapids, enquanto Miranchuk fez o gol de honra do United.

Com o triunfo, o Colorado chega à sétima colocação na Conferência Oeste e entra na zona de classificação aos playoffs. Navarro, além de marcar dois gols, deu também a assistência para o outro gol do Rapids. Agora, o camisa 9, que atraiu interesse do Fluminense recentemente, soma 11 participações em gols nos últimos dez jogos.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No total, o brasileiro Rafael Navarro tem 14 gols e três assistências pelo Rapids, e já sonha com a vaga direta nos playoffs. Ex-jogador de Palmeiras e Botafogo, o atacante comentou sua atuação contra o Atlanta United e projetou a sequência da temporada com o Colorado.

— Foi um jogo difícil, principalmente no primeiro tempo. A gente estava se sentindo frustrado em empatar dentro de casa, mas quando chegamos no vestiário, o treinador falou para a gente botar a cabeça no lugar, que as coisas iam acontecer, era só fazer o que a gente trabalhou durante a semana. Estou muito feliz em ajudar a equipe com os gols e a assistência — comentou o brasileiro.

Recuperação do Rapids e playoffs na mira

Em sétimo lugar na Conferência Oeste, o time de Rafael Navarro está na última vaga direta para os playoffs. Os sete primeiros de cada conferência se classificam direto enquanto o oitavo e o nono de cada lado se enfrentam pela oitava vaga.

— Essa temporada, graças a Deus, vem sendo muito abençoada. Mas estou ainda mais grato por poder ajudar essa equipe, que é muito merecedora. O nosso objetivo é continuar essa sequência positiva e sonhar com a classificação direta para os playoffs da liga — declarou Navarro.

Na próxima rodada, o Colorado enfrenta o LA Galaxy, que amarga a última colocação. Para Navarro, porém, o duelo vale ainda mais, já que é um reencontro com o ex-companheiro de Botafogo Matheus Nascimento. O Galaxy ainda conta com Marco Reus, Gabriel PEC e Riqui Puig.

