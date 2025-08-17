Rafael Navarro marca dois e lidera recuperação de time na MLS
Rafael Navarro já tem 14 gols na temporada dos Estados Unidos
O Colorado Rapids, da MLS (Major League Soccer) tem feito excelente campanha de recuperação na Conferência Oeste e a sequência de vitórias do time de Commerce City tem sabor brasileiro. Rafael Navarro seguiu a ótima fase ao fazer dois gols na vitória do seu time sobre o Atlanta United, por 3 a 1 - Yapi marcou o outro gol do Rapids, enquanto Miranchuk fez o gol de honra do United.
Com o triunfo, o Colorado chega à sétima colocação na Conferência Oeste e entra na zona de classificação aos playoffs. Navarro, além de marcar dois gols, deu também a assistência para o outro gol do Rapids. Agora, o camisa 9, que atraiu interesse do Fluminense recentemente, soma 11 participações em gols nos últimos dez jogos.
No total, o brasileiro Rafael Navarro tem 14 gols e três assistências pelo Rapids, e já sonha com a vaga direta nos playoffs. Ex-jogador de Palmeiras e Botafogo, o atacante comentou sua atuação contra o Atlanta United e projetou a sequência da temporada com o Colorado.
— Foi um jogo difícil, principalmente no primeiro tempo. A gente estava se sentindo frustrado em empatar dentro de casa, mas quando chegamos no vestiário, o treinador falou para a gente botar a cabeça no lugar, que as coisas iam acontecer, era só fazer o que a gente trabalhou durante a semana. Estou muito feliz em ajudar a equipe com os gols e a assistência — comentou o brasileiro.
Recuperação do Rapids e playoffs na mira
Em sétimo lugar na Conferência Oeste, o time de Rafael Navarro está na última vaga direta para os playoffs. Os sete primeiros de cada conferência se classificam direto enquanto o oitavo e o nono de cada lado se enfrentam pela oitava vaga.
— Essa temporada, graças a Deus, vem sendo muito abençoada. Mas estou ainda mais grato por poder ajudar essa equipe, que é muito merecedora. O nosso objetivo é continuar essa sequência positiva e sonhar com a classificação direta para os playoffs da liga — declarou Navarro.
Na próxima rodada, o Colorado enfrenta o LA Galaxy, que amarga a última colocação. Para Navarro, porém, o duelo vale ainda mais, já que é um reencontro com o ex-companheiro de Botafogo Matheus Nascimento. O Galaxy ainda conta com Marco Reus, Gabriel PEC e Riqui Puig.
