Enquanto o Flamengo segue na disputa para contratar o meio-campista Jorginho, atualmente no Arsenal, um possível concorrente surge de um cenário inusitado: um clube que representa uma cidade futurista que ainda está sendo construída. Trata-se do Neom SC, da Arábia Saudita, recém-promovido à primeira divisão do país e que, segundo a imprensa internacional, também monitora a situação do jogador — embora, no momento, não haja negociações em andamento.

Negociações com o Flamengo e surgimento do Neom SC

Jorginho, de 32 anos, tem contrato com o Arsenal até o fim da temporada e é esperado para deixar o clube londrino como agente livre. O Flamengo já apresentou sua proposta ao jogador visando uma transferência sem custos, e aguarda uma resposta. A possível investida do Neom, apesar de ainda embrionária, adiciona um componente curioso à disputa: o interesse de um clube sediado, tecnicamente, em uma cidade que ainda não existe.

Enquanto vive últimos meses como jogador do Arsenal, Jorginho abriu negociações com o Flamengo (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Como o Neom SC surgiu

Neom é um megaprojeto urbanístico da Arábia Saudita que promete revolucionar o conceito de cidade. Orçada em cerca de 500 bilhões de dólares (quase R$ 3 trilhões na cotação atual), a metrópole será construída de forma linear, com 170 km de extensão, sem carros ou estradas, e movida inteiramente por energia limpa. A previsão é que os primeiros setores estejam prontos até 2030, ano em que a cidade deve se tornar uma das sedes da Copa do Mundo de 2034, que será realizada no país.

Enquanto isso, o Neom SC joga suas partidas na cidade de Tabuk, a cerca de 200 km do local onde a nova cidade será construída. O clube, fundado originalmente em 1965 como Al-Suqoor, passou por uma reformulação em 2023, quando teve seu nome alterado e passou a ser administrado pela mesma companhia estatal responsável por erguer a cidade de Neom.

continua após a publicidade

Acesso para a 1ª divisão saudita

A temporada atual foi histórica para o clube. Sob o comando do técnico brasileiro Péricles Chamusca, o Neom SC conquistou o acesso inédito à elite do futebol saudita com uma vitória por 3 a 0 sobre o Al-Arabi. Durante a campanha, contou com nomes conhecidos dos brasileiros, como o atacante Romarinho, ex-Corinthians, que deixou o clube rumo ao Al-Rayyan, do Catar. O elenco atual também tem o meia Carlos Júnior, revelado pelo Atlético-MG.