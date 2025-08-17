Imprensa europeia exalta Fábio após recorde mundial: ‘Mítico’
Jornal francês destaca o feito do goleiro do Fluminense
- Matéria
- Mais Notícias
A marca histórica do goleiro Fábio atravessou o Atlântico. A imprensa europeia repercutiu o feito do ídolo do Fluminense, que, aos 44 anos, igualou o recorde mundial de jogos oficiais na história do futebol. Ao entrar em campo na vitória sobre o Fortaleza, no sábado (16), o goleiro chegou à marca de 1.390 partidas, empatando com o lendário goleiro inglês Peter Shilton.
Relacionadas
- Fluminense
Titular, Fábio se torna recordista mundial em partidas disputadas
Fluminense16/08/2025
- Fluminense
Renato revela planejamento para medalhão do Fluminense: ‘É gênio’
Fluminense16/08/2025
- Fluminense
Melhores Momentos: Fluminense bate Fortaleza e põe pulga atrás da orelha de Renato
Fluminense16/08/2025
O tradicional jornal francês "RMC Sport" tratou o feito como um "recorde mítico".
➡️ Titular, Fábio se torna recordista mundial em partidas disputadas
Repercussão na Europa
A publicação francesa destacou a longevidade do goleiro, que fez sua estreia profissional em 1997, mesmo ano em que Peter Shilton se aposentou. O jornal, no entanto, levantou uma polêmica sobre os números: segundo o Livro Guinness dos Recordes, Shilton tem 1.390 jogos, mas o próprio inglês afirma em suas redes sociais que disputou 1.387. Se a contagem do ex-goleiro inglês estiver correta, Fábio já seria o recordista isolado.
De qualquer forma, a marca de Fábio será isolada em breve. Se entrar em campo na próxima terça-feira (19), na partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o América de Cali, o goleiro chegará a 1.391 jogos e se tornará, de forma incontestável, o jogador com mais partidas na história do futebol.
As palavras do ídolo
Após a partida histórica, Fábio agradeceu o apoio recebido ao longo da carreira.
— Tenho que agradecer a todos que fazem parte da minha vida, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meus amigos, minha esposa… O importante é ajudar meus companheiros. Sou grato, mas sem Deus, nada disso seria possível — declarou o goleiro.
Aos 44 anos e titular absoluto do Fluminense, Fábio recentemente renovou seu contrato com o Tricolor até dezembro de 2026. O recorde de 1.390 jogos foi construído com as camisas de União Bandeirante (30 jogos), Vasco da Gama (150), mas principalmente com a do Cruzeiro, onde é ídolo máximo e disputou 976 partidas. Pelo Fluminense, o jogo contra o Fortaleza foi o seu 234º.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
- Matéria
- Mais Notícias