Imprensa europeia exalta Fábio após recorde mundial: ‘Mítico’

A marca histórica do goleiro Fábio atravessou o Atlântico. A imprensa europeia repercutiu o feito do ídolo do Fluminense, que, aos 44 anos, igualou o recorde mundial de jogos oficiais na história do futebol. Ao entrar em campo na vitória sobre o Fortaleza, no sábado (16), o goleiro chegou à marca de 1.390 partidas, empatando com o lendário goleiro inglês Peter Shilton.

O tradicional jornal francês "RMC Sport" tratou o feito como um "recorde mítico".

Repercussão na Europa

A publicação francesa destacou a longevidade do goleiro, que fez sua estreia profissional em 1997, mesmo ano em que Peter Shilton se aposentou. O jornal, no entanto, levantou uma polêmica sobre os números: segundo o Livro Guinness dos Recordes, Shilton tem 1.390 jogos, mas o próprio inglês afirma em suas redes sociais que disputou 1.387. Se a contagem do ex-goleiro inglês estiver correta, Fábio já seria o recordista isolado.

De qualquer forma, a marca de Fábio será isolada em breve. Se entrar em campo na próxima terça-feira (19), na partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o América de Cali, o goleiro chegará a 1.391 jogos e se tornará, de forma incontestável, o jogador com mais partidas na história do futebol.

Fábio em atuação pelo Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

As palavras do ídolo

Após a partida histórica, Fábio agradeceu o apoio recebido ao longo da carreira.

— Tenho que agradecer a todos que fazem parte da minha vida, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meus amigos, minha esposa… O importante é ajudar meus companheiros. Sou grato, mas sem Deus, nada disso seria possível — declarou o goleiro.

Aos 44 anos e titular absoluto do Fluminense, Fábio recentemente renovou seu contrato com o Tricolor até dezembro de 2026. O recorde de 1.390 jogos foi construído com as camisas de União Bandeirante (30 jogos), Vasco da Gama (150), mas principalmente com a do Cruzeiro, onde é ídolo máximo e disputou 976 partidas. Pelo Fluminense, o jogo contra o Fortaleza foi o seu 234º.

