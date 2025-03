Mourinho processa clube turco por acusação de racismo

O técnico José Mourinho, do Fenerbahçe, entrou com um processo judicial contra o Galatasaray após o clube acusá-lo de racismo durante coletiva pós-jogo. Em comunicado oficial desta sexta-feira (28), os Canários informaram que o português está processando os rivais por 1.907.000 liras turcas (cerca de R$ 300 mil) devido ao que chamou de "ataque aos direitos pessoais".

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Embora o clube não tenha fornecido mais detalhes, a ação judicial surge após o empate por 0 a 0, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Turco, na segunda-feira (24). Na entrevista após o clássico, Mourinho criticou o comportamento do banco de reservas do Galatasaray durante a partida. O português se referiu aos jogadores da equipe rival como "macacos".

continua após a publicidade

Entenda a acusação de racismo envolvendo José Mourinho

Após uma situação em que, o Adana Demirspor, tirou o time de campo por conta de polêmica penalidade assinalada a favor do Galatasaray. José Mourinho, então, em suas redes sociais, provocou o clube com o vídeo do lance em suas redes sociais. A publicação foi acompanhado também Fenerbahçe. Icardi, atacante rival, o chamou de "chorão" em resposta, apimentando ainda mais a rivalidade.

A situação teve seu clímax após o confronto entre Galatasaray e Fenercahçe. Na coletiva de imprensa pós-jogo, o treinador teceu fortes críticas e afirmou que o clube adota "estratégias desonestas":

continua após a publicidade

- O objetivo do Galatasaray era forçar um cartão amarelo para um jogador de 18 anos já no 20º segundo. Eles são muito fortes nesse tipo de estratégia desonesta. O banco deles, pulando como macacos em cima do garoto. Se fosse um árbitro turco, você teria um cartão amarelo com um minuto, e depois com cinco minutos eu teria que substituí-lo - disse José Mourinho, ao responder uma pergunta sobre o zagueiro Yusuf Akcicek, do Fenerbahçe.

➡️ Super Mundial de Clubes estreará nova regra que afetará os goleiros

O Galatasaray então, usou as redes sociais para denunciar a fala de José Mourinho. O clube afirmou que o português tem feito declarações depreciativas contra o povo turco desde sua chegada ao país. Sobre a fala pós-jogo, o clube então anunciou que entrará com uma denúncia formal contra ele no Ministério Público, além de acionar a Uefa e a Fifa.

- O técnico do Fenerbahçe, José Mourinho, tem usado regularmente palavras depreciativas contra o povo turco desde que chegou ao país. Agora, ele adicionou uma retórica desumana às suas declarações imorais. Informamos que entraremos com uma queixa criminal no Ministério Público e apresentaremos uma denúncia à UEFA e à FIFA por suas falas racistas - publicou o Galatasaray em nota nas redes sociais.