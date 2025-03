Árbitro da Premier League que insultou Klopp é punido pela Uefa

O árbitro inglês David Coote, que foi expulso da Premier League por insultar o treinador Jürgen Klopp, foi suspenso pela UEFA até 30 de junho de 2026. O órgão regulador de competições europeias anunciou a punição nesta sexta-feira (28).

David Coote havia sido proibido de apitar jogos do Campeonato Inglês quando apareceu em um vídeo analisando uma atuação do Liverpool contra o Burnley em 2020. Um amigo do árbitro pergunta o que o árbitro achou do desempenho da equipe, ao que o juiz afirma que o "Liverpool foi uma me***".

Na sequência, o amigo de Coote pergunta sobre sua opinião em relação à Jürgen Klopp, antigo técnico dos Reds. Em sua resposta, o árbitro usa de palavras de baixo calão, em um tom de deboche contra o treinador.

- Além de ter me criticado quando eu os apitava contra o Burnley no lockdown, então ele (Klopp) me acusou de mentir e então me criticou. Não tenho interesse em falar com alguém que é arrogante pra caramba. Então eu faço o meu melhor para não falar com ele... Meu Deus, alemão babaca - disse Coote.

Árbitro da Premier League ofende Klopp, ídolo do Liverpool

David Coote menciona o período de afastamento durante a pandemia da Covid-19, o que dá a entender que a gravação seria antiga. O jogo mencionado pelo árbitro é o empate em 1 a 1 entre Liverpool e Burnley, em 2020, época em que Klopp ainda comandava a equipe.

O colega do árbitro da Premier League ainda acrescentou:

- Para resumir, Klopp é um idiota, em Liverpool eles são idiotas e nós os odiamos.

Em outra gravação, o juiz ainda pede para que o vídeo "não saia daqui forma alguma".

Jürgen Klopp é um dos treinadores com mais conquistas na história do Liverpool e deixou o clube após o final da temporada passada. Atualmente, ele é um dos chefes de estratégia do grupo Red Bull no futebol.

