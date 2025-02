Time turco abandona jogo contra o Galatasaray após pênalti polêmico

A partida entre Galatasaray e Adana Demirspor, realizado neste domingo (9), no RAMS Park, válida pela 23ª rodada do Campeonato Turco, foi suspensa após os visitantes se retirarem do gramado na metade final do primeiro tempo. A decisão polêmica surgiu após o árbitro marcar pênalti muito contestado a favor dos donos da casa.

O lance da penalidade ocorreu aos 11 minutos do primeiro tempo. O árbitro viu o zagueiro Güler derrubar Mertens dentro da área. O pênalti, muito contestado pelos jogadores do Adana Demirspor, foi convertido pelo atacante Álvaro Morata e a equipe mandante vinha vencendo por 1 a 0.

Em um primeiro momento, alguns jogadores ainda permaneceram em campo, mas logo decidiram seguir seus companheiros e ir para o vestiário. O técnico do Adana Demirspor, Mustafa Alper, chamou seus jogadores na beira do campo e comunicou a decisão.

Os jogadores do Galatasaray ainda ficaram em campo por alguns minutos fazendo um aquecimento e alguns treinamentos e só depois foram para o vestiário, de acordo com as instruções do técnico Okan Buruk.

O Galatasaray é o líder do Campeonato Turco com 57 pontos. Na segunda posição aparece o Fenerbahçe, com quem os atuais primeiros colocados travam uma batalha de provocação nos bastidores diante das polêmicas de arbitragem. Por outro lado, o Adana é o lanterna da competição.

