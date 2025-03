Nesta última semana, o IFAB (International Football Association Board) realizou sua 139ª reunião geral anual para debater e aprovar uma série de mudanças nas chamadas Laws of the Game (Leis do Jogo) para a temporada 2025-26. As novas regras aprovadas entrarão em vigor no Super Mundial de Clubes da FIFA, que será realizado em julho, nos Estados Unidos.

O conselho aprovou duas mudanças de regra que podem ter um impacto significativo no futebol:

A partir de agora, somente o capitão da equipe pode se referir ao árbitro. Essa nova regra já vinha sendo usada como orientação em algumas competições, mas agora se torna definitiva. Os goleiros só poderão ficar oito segundos com a bola nas mãos; caso ultrapasse o limite estabelecido, será cedido um escanteio para o time adversário.

Leia na íntegra a explicação por trás das novas regras pelo IFAB:

O International Football Association Board (IFAB) aprovou uma série de mudanças nas Leis do Jogo para 2025/26. Após testes mostrarem um grande impacto positivo onde os goleiros estavam segurando a bola por muito tempo, o IFAB decidiu por unanimidade alterar a Lei 12.2 (Tiro livre indireto) . A alteração significa que se um goleiro segurar a bola por mais de oito segundos (com o árbitro usando uma contagem regressiva visual de cinco segundos), o árbitro concederá um escanteio para o time adversário (em vez do atual tiro livre indireto por mais de seis segundos). As seguintes decisões também foram tomadas na 139ª Reunião Geral Anual (RGA) do IFAB, organizada pela Irish Football Association (IFA) em Belfast, Irlanda do Norte.

Em relação à Lei 3.10 (Capitão de equipe) , diretrizes foram introduzidas nas Leis para quaisquer competições que desejem aplicar o princípio de apenas o capitão abordar o árbitro em situações específicas, o que foi implementado com sucesso em várias competições no ano passado. O IFAB concordou que uma cooperação e comunicação mais fortes entre capitães e árbitros, que frequentemente enfrentam divergências verbais e/ou físicas ao tomar decisões, podem ajudar a incutir níveis mais altos de justiça e respeito mútuo, ambos valores essenciais do jogo. Os participantes da AGM enfatizaram que os organizadores da competição, jogadores e árbitros devem trabalhar em colaboração para aderir a essas diretrizes.

Além disso, a próxima edição das Leis do Jogo, que entrará em vigor em 1º de julho de 2025, contará com as seguintes alterações:

Lei 8.2 (Bola ao chão) : Se a bola estiver fora da área de penalidade quando o jogo for interrompido, ela será derrubada para o time que tinha ou teria ganho a posse, se isso estiver claro para o árbitro; caso contrário, ela será derrubada para o time que a tocou por último. A bola será derrubada em sua posição quando o jogo foi interrompido. Lei 9.2 (Bola em jogo) : Um tiro livre indireto sem sanção disciplinar será marcado se um oficial de equipe, substituto, jogador substituído ou expulso ou jogador que esteja temporariamente fora do campo de jogo tocar na bola quando ela estiver saindo do campo de jogo e não houver intenção de interferir injustamente. Protocolo do árbitro assistente de vídeo (VAR) : as competições agora têm a opção de o árbitro fazer um anúncio após uma revisão do VAR ou uma verificação longa do VAR. Diretrizes práticas para árbitros : Como o VAR pode monitorar decisões de gol/não gol e invasão do goleiro, o árbitro assistente deve estar posicionado alinhado com a marca do pênalti, que é a linha de impedimento.

De acordo com os regulamentos aplicáveis ​​que permitem que competições que começam antes de 1º de julho de 2025 implementem as novas Leis mais cedo ou adiem sua implementação até o início da próxima competição, essas mudanças entrarão em vigor na Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™, que começa em 14 de junho de 2025.

