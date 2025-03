Eleito o melhor jogador do mundo na Bola de Ouro, Rodri está de volta ao Manchester City. O volante espanhol avançou na recuperação da sua grave lesão e já retornou aos treinamentos após cinco meses. Ele não entrava em campo desde setembro de 2024, quando rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito.

Em um vídeo divulgado pelo Manchester City, Rodri aparece treinando com bola em atividades individuais. No entanto, ele ainda não está liberado pelo departamento médico para participar das atividades coletivas.

Rodri ainda não tem prazo para retornar oficialmente aos gramados e reforçar a equipe de Pep Guardiola. O volante chegou a ser inscrito para enfrentar o Real Madrid, pelos playoffs da Champions League, porém não estava nem no banco. Ele acompanhou a partida, bem como as provocações a Vini Jr., das arquibancadas e viu o clube inglês se despedir da competição.

Como foi a grave lesão de Rodri

Rodri se lesionou o primeiro tempo da partida contra o Arsenal, no dia 22 de setembro, pela Premier League. O espanhol sentiu o joelho em uma disputa por espaço com o volante Partey, em lance de escanteio, por volta dos 15 minutos. Ele deixou o gramado do estádio mancando.

Cinco dias após ser diagnosticada a lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, Rodri foi submetido a uma cirurgia. À época, Guardiola confirmou que ele perderia a temporada, que se encerra em maio. No entanto, estima-se que ele fique à disposição do técnico para as disputas do Mundial de Clubes, em junho.