Mourinho é acusado de racismo em Galatasaray x Fenerbahçe

Galatasaray e Fenerbahçe empataram por 0 a 0, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Turco, na segunda-feira (24). José Mourinho, técnico dos Canários Amarelos, foi acusado de racismo durante a coletiva pós-jogo.

Na entrevista, Mourinho criticou o comportamento do banco de reservas do Galatasaray durante a partida. O português se referiu aos jogadores da equipe rival como "macacos".

— O banco deles, pulando como macacos em cima do garoto. Se fosse um árbitro turco, você teria um cartão amarelo com um minuto, e depois com cinco minutos eu teria que substituí-lo — disse José Mourinho, ao responder uma pergunta sobre o zagueiro Yusuf Akcicek, do Fenerbahçe.

— O objetivo do Galatasaray era forçar um cartão amarelo para um jogador de 18 anos com 20 segundos de jogo. Eles são muito fortes nesse tipo de estratégia desonesta. Se fosse um árbitro turco, Yusuf teria sido advertido imediatamente — completou Mourinho. O árbitro da partida foi o esloveno Slavko Vinci.

A defesa de Mourinho veio por meio de Akun Ilacli, vice-presidente do Fenerbahçe, que argumentou que o técnico não teve a intenção de fazer uma comparação racista. Por outro lado, o Galatasaray utilizou suas redes sociais para criticar o treinador, de modo que ele tem feito declarações depreciativas contra o povo turco desde sua chegada ao país.

José Mourinho está no Fenerbahçe desde julho de 2024 (Foto: Ozan Kose/AFP)

Chorão?

Okan Buruk, técnico do Galatasaray, também falou do caso, referindo-se a Mourinho como "The Crying One", em alusão ao apelido "Special One", que o português adotou durante sua passagem pelo Chelsea.

— Mourinho levou muito tempo chorando em seu discurso. Que siga chorando, ele é famoso por isso. Ele foi até o vestiário dos árbitros chorar também — disparou Buruk.