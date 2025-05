Motivo da ausência de Rodrygo contra o Barcelona é revelado

Rodrygo virou assunto nas redes sociais após ter sido escalado no banco de reservas no clássico entre Real Madrid e Barcelona, e não entrar em campo. O brasileiro, considerado um dos pilares do setor ofensivo merengue, deu lugar ao jovem Arda Güler na escalação inicial, e sua ausência entre os titulares gerou grande repercussão. No entanto, o motivo de Rodrygo não ter jogado sequer um minuto foi revelado: o atacante estava doente.

Após ter sido substituído no intervalo da Copa do Rei, na final contra o mesmo Barcelona, Rodrygo não voltou a entrar mais em campo pelo Real Madrid. Em meio a rumores sobre uma possível saída, o jogador não foi escalado como titular novamente para o El Clásico que aconteceu neste sábado, o que foi assuntos nas redes sociais. Na verdade, Rodrygo se recupera de um momento febril, e por isso, não foi convocado para entrar no jogo, devido à doença que o atinge.

Segundo o jornal "Marca", o brasileiro sofreu com um quadro febril nos dias que antecederam o clássico. Por isso, embora não estivesse em plenas condições físicas, Ancelotti decidiu incluí-lo na convocação apenas para preservar o jogador diante dos rumores de uma possível saída do clube e de críticas ao seu momento técnico.

Ancelotti explica motivo para Rodrygo não ter entrado em campo

Na derrota dos Merengues para o rival por 4 a 3 em Montjuïc, o italiano escolheu sacar Rodrygo do time titular, e nem sequer colocou o brasileiro no decorrer da partida, mesmo em desvantagem durante toda a segunda etapa.

Nas redes sociais, torcedores reclamaram da decisão do europeu, que optou por Arda Güler entre os 11 titulares, e no setor ofensivo, chegou a colocar o jovem Víctor Muñoz no lugar de Vini Jr, já na reta final do confronto. Em entrevista coletiva após o apito final, Carlo explicou a decisão.

- Não tenho problemas, não há nada de errado da minha parte com o Rodrygo. Estou muito feliz de ter ele no meu time. Ele apenas não se recuperou bem de um processo febril. Inicialmente se recuperou, mas não estava se sentindo bem e não alcançou sua melhor forma para o jogo - afirmou o comandante.

Rodrygo vive uma fase negativa pelo Real e também tem sido cobrado pelo desempenho recente. O "Rayo" balançou as redes apenas uma vez nos últimos 20 jogos, o que levou à interpretação de que a troca por Güler havia sido puramente por decisão técnica de Ancelotti.

