Futebol Internacional

Ex-Flamengo, Samir assina contrato com clube da Arábia Saudita

Defensor firma vínculo por duas temporadas

Ex-Flamengo, Samir é o novo reforço do Al Najmah, da Arábia Saudita
imagem cameraEx-Flamengo, Samir é o novo reforço do Al Najmah, da Arábia Saudita (Foto: Divulgação)
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/08/2025
19:31
  Mais Notícias

Ex-jogador do Flamengo, Samir assinou contrato com o Al Najmah, da Arábia Saudita, por duas temporadas. Aos 30 anos, o zagueiro encara uma nova aventura na carreira após atuar por três anos no México.

- É um novo desafio na minha carreira e estou bem empolgado. Vivi anos felizes e proveitosos no México, uma experiência profissional absurda, e só tenho a agradecer às diretorias, às torcidas e aos meus companheiros do Tigres e do Mazatlán. Agora, parto para o Al Najmah certo de que fiz a escolha certa, para jogar uma liga que cresceu muito nos últimos anos e que vem buscando grandes nomes no mundo todo.

Neste momento, o Al Najmah faz sua pré-temporada em Istambul, na Turquia, justamente onde Samir realizou os exames médicos e assinou contrato. O defensor já treinou com o elenco e se prepara para a estreia da equipe na Saudi Pro League, no dia 30 de agosto, contra o Al-Qadisiya.

Revelado pelo Flamengo, Samir atuou na Udinese, Verona, Watford, Tigres, onde conquistou três títulos, e Mazatlán

Samir é o novo reforço do Al Najmah
Samir é o novo reforço do Al Najmah (Foto: Divulgação)

