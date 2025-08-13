Ex-Flamengo, Samir assina contrato com clube da Arábia Saudita
Defensor firma vínculo por duas temporadas
- Matéria
- Mais Notícias
Ex-jogador do Flamengo, Samir assinou contrato com o Al Najmah, da Arábia Saudita, por duas temporadas. Aos 30 anos, o zagueiro encara uma nova aventura na carreira após atuar por três anos no México.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
- É um novo desafio na minha carreira e estou bem empolgado. Vivi anos felizes e proveitosos no México, uma experiência profissional absurda, e só tenho a agradecer às diretorias, às torcidas e aos meus companheiros do Tigres e do Mazatlán. Agora, parto para o Al Najmah certo de que fiz a escolha certa, para jogar uma liga que cresceu muito nos últimos anos e que vem buscando grandes nomes no mundo todo.
Neste momento, o Al Najmah faz sua pré-temporada em Istambul, na Turquia, justamente onde Samir realizou os exames médicos e assinou contrato. O defensor já treinou com o elenco e se prepara para a estreia da equipe na Saudi Pro League, no dia 30 de agosto, contra o Al-Qadisiya.
Revelado pelo Flamengo, Samir atuou na Udinese, Verona, Watford, Tigres, onde conquistou três títulos, e Mazatlán
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias