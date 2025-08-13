‘Sonho’ do Flamengo marca, mas é vaiado por torcida de gigante europeu; veja

O tradicional amistoso de pré-temporada entre o time principal da Juventus e a equipe Sub-23 — conhecida como Juve Next Gen — foi realizado nesta quinta-feira (13), no Allianz Stadium, em Turim. A vitória ficou com os adultos, por 2 a 0, com gols de dois jogadores que vivem situação indefinida no clube: o meio-campista brasileiro Douglas Luiz, ex-Vasco, e o atacante sérvio Dušan Vlahović.

Apesar de balançar as redes, Vlahović foi alvo de críticas da torcida bianconera durante toda a partida. O centroavante desperdiçou boas oportunidades antes de marcar, o que gerou vaias, mesmo em um ambiente amistoso. O gol, em seguida, não foi suficiente para reverter o clima.

Em contrapartida, Douglas foi uma das surpresas positivas da noite. Em sua primeira partida diante da torcida juventina nesta temporada, o brasileiro deixou sua marca com o primeiro gol do jogo e teve atuação segura no meio-campo. Sob comando do técnico Igor Tudor, a Juventus segue em preparação para a temporada 2025/26, enquanto o mercado continua movimentado e decisões sobre o futuro de alguns atletas devem ser tomadas nos próximos dias.

Vlahović no Flamengo? 🔴⚫

O futuro do atacante tem despertado interesse fora da Europa. José Boto, diretor de futebol do Flamengo, afirmou ao jornal italiano "Gazzetta dello Sport" que Vlahović tem o perfil ideal para reforçar o ataque rubro-negro. Porém, o dirigente reconheceu que os altos valores envolvidos e a dificuldade de atrair o jogador para o futebol brasileiro são obstáculos consideráveis para a concretização do negócio.

