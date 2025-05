O atacante Rodrygo, do Real Madrid, pode mudar os ares na próxima janela de transferências, e o Arsenal é um dos primeiros a fazer sondagens. Em baixa na temporada, o brasileiro foi procurado pelos Gunners nos últimos dias para saber a situação do atleta. Segundo informações do jornal "Relevo", da Espanha, o clube merengue está ciente e definiu o preço inicial para a negociação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Assim como o Arsenal, o Manchester City também demonstra interessante antigo em Rodrygo, e o Real Madrid está considerando vendê-lo por algo próximo dos 100 milhões de euros (cerca de R$ 648 milhões, na cotação atual). O camisa 11 foi contratado por 45 milhões de euros em 2018.

continua após a publicidade

Após anos de sucesso, gols decisivos e dois títulos da Champions League, a "Rádio Marca" informou que o atacante Rodrygo está cogitando deixar o Santiago Bernabéu na janela de transferências do meio do ano. Além do fracasso da equipe de Ancelotti nas principais competições em 2024/25, o brasileiro viu seu espaço ameaçado com a chegada de Mbappé e, ainda conforme os diários espanhóis, ele não estaria satisfeito com a maneira que vem sendo utilizado.

No ano passado, Rodrygo foi procurado por quase todos os clubes do Big Six da Inglaterra e, em 2025, pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita. Na ocasião, o atacante despistou qualquer saída e afirmou querer ficar muitos anos no Real Madrid.

continua após a publicidade

Temporada abaixo de Rodrygo no Real Madrid

Rodrygo lamenta gol perdido pelo Real Madrid em partida de La Liga (Foto: Fadel Senna/AFP)

Na busca por culpados após a sequência de resultados negativos do Real Madrid, Rodrygo tem sido o principal alvo das críticas por parte da imprensa espanhola, ao lado do técnico Carlo Ancelotti. Nesta temporada, são 14 gols marcados e nove assistências em 51 partidas, sendo que ele foi autor de somente um gol nos últimos 21 jogos.

Segundo o jornal "As", a possibilidade de saída do treinador italiano, a chegada de um novo nome no comando técnico e o impacto da chegada do camisa 9 nesta temporada são alguns dos motivos apontado pelo veículo para mostrar que o brasileiro pode sair do clube.

A principal justificativa elaborada pelo jornal é que a formação de ataque merengue composta por Mbappé, Vini Jr, Bellingham e Rodrygo não consegue ser sustentável em campo, por conta da concorrência e o balanço defensivo do time.

Apesar disso, Rodrygo é o terceiro maior artilheiro brasileiro da história do Real Madrid, atrás de Vinicius Junior e Ronaldo Fenômeno, além de estar no top-10 dos que mais marcaram gols pelo clube espanhol na Champions League.