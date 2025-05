Alvo do Real Madrid, Xabi Alonso recebe homenagens em despedida do Leverkusen

Possível substituto de Carlo Ancelotti no Real Madrid, Xabi Alonso recebeu homenagens em despedida do Leverkusen. Neste domingo (11), o treinador entrou em campo com o clube alemão pela última vez e, apesar da derrota, foi exaltado pela diretoria e torcedores do time.

Xabi liderou o Bayern de Leverkusen em partida da Bundesliga e se despediu oficialmente da BayArena. O espanhol foi aclamado antes, durante e depois da partida.

O treinador recebeu placas comemorativas do clube e teve o nome entoado por milhares de torcedores presentes no estádio.

O carinho e as homenagens com o treinador não são inéditos. Em abril, os torcedores do Leverkusen renomearam uma das ruas ao redor do estádio do Bayern para "Xabi Alonso".

Sobre a saída do Leverkusen, Xabi disse que sentirá saudade do clube e confessa ter grande carinho pela torcida.

—Tenho muitas emoções dentro de mim: orgulho do que conquistamos aqui e sou grato por tudo o que fizemos. Sempre terei ótimas lembranças da minha passagem pelo Bayer 04, porque pude me desenvolver como treinador aqui.— Disse o treinador em entrevista ao clube.

Mesmo com clima festivo, o Leverkusen foi derrotado pelo Borussia por 4 a 2.

Na mira do Real, Xabi Alonso anuncia saída de Leverkusen

A última sexta-feira (9) marcou o início do fim da passagem de Xabi Alonso pelo Bayer Leverkusen e o primeiro passo rumo ao seu futuro como técnico do Real Madrid. Como já havia antecipado o jornalista italiano Fabrizio Romano, Alonso é o nome favorito da diretoria merengue para substituir Carlo Ancelotti. Pouco depois da especulação, o clube alemão confirmou oficialmente que o treinador deixará o comando da equipe ao fim da temporada.

Ex-jogador do Real Madrid entre 2009 e 2014, Alonso deve assinar contrato de três anos com o clube espanhol e assumir o cargo antes mesmo da disputa do Mundial de Clubes. A expectativa é que a saída antecipada de Ancelotti facilite seu acerto com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), visando a preparação para a Copa do Mundo de 2026.

Ao lado de Xabi, também devem desembarcar em Valdebebas o auxiliar técnico Sebas Parrilla e o preparador físico Alberto Encinas. O trio fez história em Leverkusen ao quebrar a hegemonia do Bayern de Munique e conquistar o primeiro título da Bundesliga da história do clube, além de uma possível dobradinha com a Copa da Alemanha.