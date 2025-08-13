menu hamburguer
Ídolo do Manchester United é banido de estádio por ‘amigo’ de John Textor; entenda

Impasse está em jogo desde abril de 2025

Gary Neville (Manchester United) - 15 participações
imagem cameraGary Neville em passagem como jogador do Manchester United (Foto: Filippo Monteforte/AFP)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 13/08/2025
18:11
  • Matéria
  • Mais Notícias

Ídolo do Manchester United e atualmente comentarista da "Sky Sports", Gary Neville permanece impedido de trabalhar no City Ground, estádio do Nottingham Forest, às vésperas do início da temporada 2025/26 da Premier League. A equipe estreia neste fim de semana diante do Brentford, em casa, mas o ex-jogador segue afastado do local por decisão do proprietário do clube, Evangelos Marinakis, conhecido por sua proximidade a John Textor.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O impasse teve início em abril de 2025, quando Neville, conhecido por suas opiniões contundentes, classificou o comportamento da diretoria do Forest como semelhante ao de "uma gangue mafiosa". A declaração irritou Marinakis, que chegou a considerar medidas legais contra a "Sky Sports". Desde então, o ex-capitão do Manchester United não voltou a ser credenciado para jogos no estádio.

Embora não exista um banimento oficial, o Nottingham Forest comunicou que não concederá acesso ao comentarista enquanto não houver um acordo claro sobre a linguagem utilizada por ele ao se referir ao clube e a seus dirigentes. A "Sky Sports" já emitiu um pedido formal de desculpas por "qualquer ofensa causada" pelos comentários de Neville.

Histórico de polêmicas 😬

O episódio mais recente ocorreu no final da temporada passada, quando Neville teve seu credenciamento negado para a partida entre Forest e Chelsea, obrigando a emissora a alterar sua programação. A "Sky" classificou a decisão como "sem precedentes e indesejada", enquanto o comentarista a considerou "decepcionante", embora tenha reconhecido o direito do clube de controlar o acesso às suas dependências.

A situação foi precedida por outra polêmica envolvendo Marinakis: duas semanas antes das declarações de Neville, o grego entrou em campo após o empate contra o Leicester City, dirigindo-se diretamente ao técnico Nuno Espírito Santo, em uma atitude que também gerou críticas do ex-lateral.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Evangelos Marinakis
Evangelos Marinakis, dono do Nottingham Forest (Foto: AFP)

