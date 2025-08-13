Empresário defende Donnarumma e dispara contra PSG: ‘Chocados’

O empresário Vincenzo Raiola saiu em defesa de Gianluigi Donnarumma e disparou contra o PSG devido a saída iminente do goleiro italiano. Em entrevista ao jornalista Fabrizio Romano, o agente também deu pistas do futuro do jogador.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- A Premier League é o passo certo para Gigio (apelido de Gianluigi Donnarumma), na minha visão. Estamos trabalhando nisso. Não há conversas com equipes italianas. Ainda estamos chocados com o comportamento do PSG com Gigio.

continua após a publicidade

De saída do PSG, Donnarumma é alvo de interesse do Manchester City caso os ingleses negociem Ederson com o Galatasaray. Na terça-feira (12), o atleta chegou a publicar uma carta de despedida do clube francês sem ter acertado oficialmente com outra equipe.

- Desde o meu primeiro dia aqui, dei tudo de mim — dentro e fora de campo — para conquistar meu lugar e defender o gol do Paris Saint-Germain. Infelizmente, alguém decidiu que eu não poderia mais fazer parte do grupo nem contribuir para o sucesso da equipe. Estou decepcionado e amargurado. Espero ter a oportunidade de olhar a torcida do Parc des Princes nos olhos uma última vez e me despedir como deve ser. Se isso não acontecer, quero que saibam que seu apoio e carinho significam muito para mim e que jamais os esquecerei.

continua após a publicidade

Nos últimos dias, o PSG já trabalhava para seguir em frente em meio a indefinição com Donnarumma e anunciou a chegada de Lucas Chevalier. O reforço foi titular na conquista do título da equipe francesa na Supercopa da Europa, enquanto o italiano ficou fora da lista dos relacionados pelo técnico Luis Enrique.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.