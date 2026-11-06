Jorge Jesus vira a página sobre tema Cristiano Ronaldo e define capitães de Portugal
Treinador fez primeira convocação após aposentadoria do atacante da seleção
Técnico de Portugal, Jorge Jesus virou a página sobre o tema referente a Cristiano Ronaldo e está focado no futuro da sua equipe. Em coletiva após a primeira convocação desde a aposentadoria do atacante da seleção, o treinador elogiou a história do veterano e contou sobre como soube da decisão do jogador do Al-Nassr.
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- O que aconteceu no passado, não me interessa. Claro que eu pensava que ele voltaria. Pensava em convocá-lo, conversar com ele, mas tenho que respeitar. Ele achou que este era o melhor momento para sair. Nunca podemos ignorar o que ele foi e é para Portugal, o símbolo que é para os mais jovens. Soube (da aposentadoria) quando todos souberam. Como ele estava jogando, fazendo gols, estava na minha lista de convocação.
Jorge Jesus revelou que não tentou falar com Cristiano Ronaldo desde a saída dele de Portugal na última Data Fifa. Embora admita poder ter apressado a aposentadoria do jogador da seleção, o treinador afirmou não se sentir responsável e definiu os novos capitães da equipe.
- O treinador não escolhe os capitães da equipe, eles são escolhidos pelo número de convocações. Neste momento, são cinco os que tem o maior número de convocações. Bernardo Silva, Ruben Dias, João Cancelo, Ruben Neves e Bruno Fernandes. Não por ordem, mas são esses cinco.
Sem Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus apostou em nomes jovens para o setor ofensivo de Portugal, como Gustavo Varela, Geovany Quenda e Carlos Forbs dentre as principais novidades. Nessa Data Fifa, os Lusos enfrentam Dinamarca e País de Gales em busca da liderança do Grupo D da Nations League.
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