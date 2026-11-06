Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Jorge Jesus vira a página sobre tema Cristiano Ronaldo e define capitães de Portugal

Treinador fez primeira convocação após aposentadoria do atacante da seleção

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 15:41
Favorite o Lance! no Google
Jorge Jesus em coletiva da convocação de Portugal
Jorge Jesus em coletiva da convocação de Portugal (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Técnico de Portugal, Jorge Jesus virou a página sobre o tema referente a Cristiano Ronaldo e está focado no futuro da sua equipe. Em coletiva após a primeira convocação desde a aposentadoria do atacante da seleção, o treinador elogiou a história do veterano e contou sobre como soube da decisão do jogador do Al-Nassr.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

- O que aconteceu no passado, não me interessa. Claro que eu pensava que ele voltaria. Pensava em convocá-lo, conversar com ele, mas tenho que respeitar. Ele achou que este era o melhor momento para sair. Nunca podemos ignorar o que ele foi e é para Portugal, o símbolo que é para os mais jovens. Soube (da aposentadoria) quando todos souberam. Como ele estava jogando, fazendo gols, estava na minha lista de convocação.

continua após a publicidade

Jorge Jesus revelou que não tentou falar com Cristiano Ronaldo desde a saída dele de Portugal na última Data Fifa. Embora admita poder ter apressado a aposentadoria do jogador da seleção, o treinador afirmou não se sentir responsável e definiu os novos capitães da equipe.

- O treinador não escolhe os capitães da equipe, eles são escolhidos pelo número de convocações. Neste momento, são cinco os que tem o maior número de convocações. Bernardo Silva, Ruben Dias, João Cancelo, Ruben Neves e Bruno Fernandes. Não por ordem, mas são esses cinco.

continua após a publicidade

Sem Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus apostou em nomes jovens para o setor ofensivo de Portugal, como Gustavo Varela, Geovany Quenda e Carlos Forbs dentre as principais novidades. Nessa Data Fifa, os Lusos enfrentam Dinamarca e País de Gales em busca da liderança do Grupo D da Nations League.

Cristiano Ronaldo no banco de reservas no jogo entre Portugal e Noruega, pela Nations League (Foto: Lise Åserud/NTB/AFP)
Cristiano Ronaldo no banco de reservas no jogo entre Portugal e Noruega, pela Nations League (Foto: Lise Åserud/NTB/AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Mbappé ditador

Futebol Internacional

China mantém contato com Real Madrid após polêmica de Mbappé

Há 1 minuto
Raphinha e Vini Jr em ação pela Seleção Brasileira

Futebol Internacional

Jornalista espanhol detona craque da seleção por convocação: 'Uma vergonha'

Há 1 hora
Jogador do Monaco, com cabelo preso, em campo durante a vitória sobre o Nordsjaelland pela Conference League.

Futebol Internacional

Monaco não convence em 'vitória morna', e Filipe Luís faz ponderação

Há 1 hora
Jude Bellingham e Jobe Bellingham, irmãos ingleses

Futebol Internacional

Irmãos Bellingham são convocados juntos pela primeira vez para a Inglaterra

Há 2 horas
Estêvão olha para a bola no duelo entre Chelsea e Manchester United, pela Premier League

Futebol Internacional

Xabi Alonso elogia Estêvão, mas faz mistério sobre sequência como titular

Há 2 horas
Marcos Leonardo em ação pelo Ajax

Futebol Internacional

Ex-Santos faz golaço por gigante europeu em goleada

Há 2 horas
Mais LANCE!
Homem de terno preto no palco segurando o troféu Ballon d'Or na cerimônia.

Cláusula no Bayern pode levar Harry Kane de volta ao Tottenham

Gabriel Jesus celebra o primeiro gol com a camisa do Barcelona na Champions

Gabriel Jesus reencontra Atlético de Madrid com retrospecto positivo

La Liga 2026/2027 - Sevilla x Alavés

Sevilla x Alavés: onde assistir, horário e escalações

Raphinha com a camisa do Barcelona em jogo da Champions League contra o Aston Villa

Espanhóis questionam convocação de Raphinha na Seleção Brasileira

Arias comemora gol do Palmeiras diante do Remo

Colômbia chama Arias, e Palmeiras chega a 4 convocados para Data Fifa

O atacante brasileiro do Real Madrid, número 7, Vinicius Junior (E), passa pelo técnico português do Real Madrid, José Mourinho, ao ser substituído durante a partida da 3ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA entre Real Madrid CF e RB Leipzig, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em 21 de outubro de 2026. (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)

Mourinho não garante titularidade de Vini Jr no Real Madrid

Piquerez celebra gol no triunfo do Palmeiras sobre o Athletico

Piquerez é convocado pelo Uruguai; Palmeiras trabalha nos bastidores por liberação

Jogador de futebol com o número 9 correndo em campo, torcedores ao fundo.

Futebol espanhol prepara homenagem a Jesús de Miguel em todas as partidas da rodada

Filipe Luís gesticula no banco durante partida

Filipe Luís vira assunto no exterior após vitória: 'Claramente'

Rayan marcou gol na vitória por 3 a 1, em cima do Sparta Praga

Estrangeiros reagem à atuação de Rayan após vitória do Bournemouth: 'Sabia'

Jogador em camisa branca com patrocínio Vitality celebra em campo durante partida, com adversários vermelhos ao fundo.

Saindo do banco, Evanilson comanda virada e mantém 100% do Bournemouth na Europa

vinicius-junior-faz-post-de-despedida-para-karim-benzema-Futebol-Latino

Benzema manda recado a Vini Jr. após críticas no Real Madrid

Cristiano_Ronaldo_e_Katia_Aveiro

Irmã de Cristiano Ronaldo é sincera sobre aposentadoria: 'O tempo dirá'