Jorge Jesus vira a página sobre tema Cristiano Ronaldo e define capitães de Portugal

Técnico de Portugal, Jorge Jesus virou a página sobre o tema referente a Cristiano Ronaldo e está focado no futuro da sua equipe. Em coletiva após a primeira convocação desde a aposentadoria do atacante da seleção, o treinador elogiou a história do veterano e contou sobre como soube da decisão do jogador do Al-Nassr.

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- O que aconteceu no passado, não me interessa. Claro que eu pensava que ele voltaria. Pensava em convocá-lo, conversar com ele, mas tenho que respeitar. Ele achou que este era o melhor momento para sair. Nunca podemos ignorar o que ele foi e é para Portugal, o símbolo que é para os mais jovens. Soube (da aposentadoria) quando todos souberam. Como ele estava jogando, fazendo gols, estava na minha lista de convocação.

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Jorge Jesus revelou que não tentou falar com Cristiano Ronaldo desde a saída dele de Portugal na última Data Fifa. Embora admita poder ter apressado a aposentadoria do jogador da seleção, o treinador afirmou não se sentir responsável e definiu os novos capitães da equipe.

- O treinador não escolhe os capitães da equipe, eles são escolhidos pelo número de convocações. Neste momento, são cinco os que tem o maior número de convocações. Bernardo Silva, Ruben Dias, João Cancelo, Ruben Neves e Bruno Fernandes. Não por ordem, mas são esses cinco.

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Sem Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus apostou em nomes jovens para o setor ofensivo de Portugal, como Gustavo Varela, Geovany Quenda e Carlos Forbs dentre as principais novidades. Nessa Data Fifa, os Lusos enfrentam Dinamarca e País de Gales em busca da liderança do Grupo D da Nations League.

Cristiano Ronaldo no banco de reservas no jogo entre Portugal e Noruega, pela Nations League (Foto: Lise Åserud/NTB/AFP)

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