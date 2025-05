Luka Modric encerrou uma trajetória multicampeã pelo Real Madrid neste sábado (24). O craque de 39 anos fez seu último jogo com a camisa merengue, em triunfo diante da Real Sociedad por 2 a 0, com dois gols do francês Kylian Mbappé.

Modric foi titular no confronto, mas substituído pelo técnico Carlo Ancelotti - outro que se despediu para assumir a Seleção Brasileira - restando quatro minutos para o fim do jogo. No ato da substituição, os atletas dos dois times fizeram uma guarda de honra ao meio-campista, que recebeu uma ovação de pé dos presentes no Santiago Bernabéu.

O confronto ficou parado por cerca de dois minutos para a cerimônia improvisada. Toni Kroos, que formou dupla história junto ao croata, apareceu na beira do campo para lhe abraçar, assim como a esposa e os três filhos do camisa 10.

Após o jogo, Luka foi homenageado com um vídeo preparado pelo clube, que mostrou os grandes momentos dos 13 anos de casa. Depois de receber um microfone, o atleta agradeceu pela trajetória, em palavras que levaram inclusive o presidente do clube, Florentino Pérez, às lágrimas.

- Chegou o momento que eu nunca quis que chegasse, mas foi uma viagem grande e maravilhosa. Primeiro, queria agradecer ao clube, ao presidente Florentino Pérez. Também a todos os treinadores que tive durante todos esses anos, aos companheiros que estiveram comigo e às pessoas que me ajudaram. Muito obrigado de coração. À minha família também. Ganhamos muito, tivemos momentos maravilhosos aqui. O amor de vocês foi o que me moveu durante todos esses anos. Não há palavras suficientes para agradecer por tudo o que me deram nesse período. Não chorem porque terminou, sorriam porque aconteceu. Hala Madrid e nada mais! - declarou o jogador.

Agora, Modric definirá seu futuro. Com 39 anos, há possibilidades de uma aposentadoria ou um retorno ao seu país natal. O clube mais provável é o Dinamo Zagreb, no qual foi revelado, subiu aos profissionais em 2003 e defendeu por cinco anos - contando empréstimos a outros clubes -, antes de ser vendido para o Tottenham em 2008.

🔢 Números de Luka Modric pelo Real Madrid

⚽ 590 jogos

🥅 43 gols

📤 95 assistências

🏆 Títulos: 4 troféus de La Liga, 2 troféus de Copa do Rei, 5 troféus de Supercopa do Rei, 5 troféus de Supercopa da Uefa, 6 troféus de Champions League, 5 troféus de Mundial de Clubes e 1 troféu de Copa Intercontinental

