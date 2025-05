Melhor jogadora do mundo, a meio-campista Aitana Bonmatí sentiu o punho esquerdo no aquecimento da partida entre Arsenal e Barcelona, pela final da Champions League feminina, mas entrou em campo mesmo assim.

Durante o bate-bola antes da partida, Aitana segurou o colete de uma companheira de equipe e, após o contato, sentiu dor no local.

Uma das atletas mais regulares do Barcelona na temporada, Bonmatí tem 16 gols e 11 assistências em 42 jogos.

Apesar do susto, ela foi mantida entre os titulares. O time de Pere Romeu entrou em campo com Cata Coll; Batlle, Paredes, Maria León, Rolfö; Aitana, Patri, Alexia; Graham Hansen, Pajor e Pina.

Lisboa recebe final da Champions feminina

O estádio José Alvalade, na capital portuguesa, foi escolhido como palco da final da Champions League feminina na temporada 2024/25. Além da preparação do estádio, a cidade se preparou para receber turistas de diferentes países na decisão.

Pontos turísticos, como o Arco da Rua Augusta, foram personalizados com referências à disputa. No estádio, mais de 40 mil torcedores acompanharam Arsenal e Barcelona.

Campanha do Barcelona

Líder na fase de grupos, conquistou 100% de aproveitamente e sobrou no mata-mata, aplicando goleadas no Wolfsburg e no Chelsea. Em números, são 44 gols marcados e apenas sete sofridos, com posse de bola média na casa de 64,7%.

Confira desempenho na fase de mata-mata: