Com as despedidas de Carlo Ancelotti, Lucas Vázquez e Modric, o Real Madrid derrotou a Real Sociedad por 2 a 0, em jogo válido pela 38ª rodada de La Liga. O duelo foi disputado neste sábado (24), no Santiago Bernabéu, em Madri. Os gols da partida foram marcados por Mbappé, que anotou um doblete.

Com o apito final, a temporada de La Liga se encerra para ambos os clubes. O Real Madrid termina a competição na segunda colocação, com 84 pontos. A Real Sociedad, por outro lado, amarga a 12ª posição e não se classifica para nenhuma competição internacional.

Real Madrid x Real Sociedad: como foi o jogo?

O último confronto entre os times, válido por La Liga, começou morno, mas com leve domínio do Real Madrid. As equipes já não tinham muito em jogo e apenas cumpriam tabela. Diante disso, os merengues tomaram as rédeas do duelo. A Real Sociedad pouco saía para o ataque, mas, ainda assim, conseguia chegar com perigo.

Na segunda metade do primeiro tempo, o Real Madrid começou a atacar com mais intensidade. Em uma jogada ofensiva, Mbappé fez boa jogada e cruzou para a área. A bola foi afastada e sobrou para Arda Güler, que partiu para cima; em um drible, a bola tocou na mão do defensor. O atacante francês cobrou o pênalti: Marrero defendeu, mas deu rebote, e Mbappé estufou as redes.

Mbappé celebrando o primeiro gol, no confronto contra a Real Sociedad. (Foto: Pierre-Philippe Marcou/ AFP)

Na segunda etapa, o Real Madrid manteve o controle da posse de bola, embora sem grande efetividade ofensiva. O time ficava mais com a bola, mas criava poucas chances reais. Mesmo jogando de forma defensiva, a Real Sociedad ofereceu mais perigo do que na primeira metade.

Com a entrada de Vini Jr, os ataques do Real Madrid ganharam em profundidade. Dessa vez, o domínio se refletiu no placar. Na reta final da partida, em uma jogada rápida, Mbappé tocou para o brasileiro, que carregou e devolveu para o francês marcar o segundo gol. Aos 87 minutos, Modric foi substituído e se despediu da torcida madrilenha.

O que vem por aí?

Após a vitória, o Real Madrid volta a campo para disputar o Mundial de Clubes. A equipe enfrentará o Al-Hilal no dia 18 de junho, às 16h (de Brasília). A Real Sociedad, por sua vez, encerra a temporada e retorna aos gramados apenas no segundo semestre.

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid 2x0 Real Sociedad

38º RODADA - LA LIGA

🗓️ Data e horário: sábado, 24 de maio de 2025, às 11h15 (de Brasília).

📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP).

🥅 Gols: Mbappé 2x (38'/1T) (39'/2T)

🟨 Cartões amarelos: -

🟥 Cartões vermelhos: -

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Lunin; Fran García, Asencio, Tchouaméni (Jesus Vallejo), Vázquez; Ceballos, Valverde, Modric (Andrés), Arda Güler; Mbappé, Brahim Díaz (Vini Jr).

REAL SOCIEDAD (Técnico: Imanol Barrenetxea)

Marrero; Aramburu, Martin, Pacheco, Muñoz; Kubo, Marín (Olasagasti), Turrientes (Zubimendi), Gómez; Sucic, Mariezkurrena