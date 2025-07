Caio Ribeiro diz que gol do PSG pode definir Bola de Ouro: ‘Peso na premiação’

PSG x Real Madrid, pela semifinal do Mundial de Clubes, começou a todo vapor. Antes do intervalo os franceses tinham balançado as redes três vezes. Na transmissão, Caio Ribeiro comentou os gols, apontando falha de jogadores do Real Madrid e dando mérito a Ousmane Dembélé. O camisa 10 briga pela Bola de Ouro na temporada.

- Jogos desse tamanho você não pode dar tanto mole como está dando a defesa do Real Madrid. Foi o Asencio no primeiro gol, o Rudiger… Um gol importante, que pode significar o prêmio de melhor do mundo para o Dembelé. Jogos desse tamanho tem peso nesse tipo de premiação. E o francês está jogando muita bola - disse Caio.

Quem vencer entre PSG e Real Madrid pega o Chelsea na final

O vencedor desse confronto pega o Chelsea, que bateu o Fluminense por 2 a 0, em Nova Jersey, pela semifinal do Mundial de Clubes. O Tricolor foi a última equipe brasileira a se despedir da competição. Revelado em Xerém, o atacante João Pedro foi o autor dos dois gols ingleses na partida.

