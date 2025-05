A "última dança" de Carlo Ancelotti no comando do Real Madrid foi concluída com êxito. O técnico italiano conduziu a equipe ao triunfo sobre a Real Sociedad por 2 a 0, com dois gols de Mbappé, e se despediu dos torcedores no Santiago Bernabéu em grande celebração.

Após o apito final, o comandante foi homenageado com um vídeo de sua trajetória no clube, que durou seis anos, divididos em duas passagens. Com um microfone em mãos, o novo treinador da Seleção Brasileira foi às lágrimas e falou suas últimas palavras aos aficionados merengues.

- Não pensem que é simples falar algo hoje, mas vou tentar. Foi uma honra, um prazer treinar esse clube e essa equipe. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao meu querido presidente Florentino (Pérez). Foi fantástico treinar esse grupo de futebolistas de qualidade extraordinária, foi fantástico compartilhar com vocês torcedores todos esses momentos. Foi extraordinário viver essa história com vocês. Uma história inesquecível, porque ninguém poderá esquecer os três gols de Karim (Benzema) contra o PSG, os dois de Rodrygo contra o City, o passe de Luka contra o City, nem os gols de Joselu. Eu tampouco poderei esquecer cada dia que passei aqui. Chegou ao fim. Hala Madrid e nada mais! - discursou o europeu.

Ancelotti tem um acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e viajará nas próximas horas para iniciar os trabalhos como técnico da Seleção Brasileira. Na segunda-feira (26), a entidade apresentará o novo comandante, que já fará sua primeira convocação, para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Ancelotti é celebrado por jogadores do Real Madrid no Santiago Bernabéu (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

🌌 A trajetória de Carlo Ancelotti no Real Madrid

Carletto havia treinado o Real entre 2013 e 2015, em sua primeira passagem por Valdebebas. Na ocasião, levou nomes como Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale e o seu provável sucessor, Xabi Alonso, ao título da Champions League de 2013/14. Porém, com o domínio do Barcelona na temporada seguinte, com direito a Tríplice Coroa, o técnico escolheu findar seu primeiro ciclo no Santiago Bernabéu.

Em 2021, porém, Florentino correu atrás do comandante para recolocar o clube nos trilhos, depois de temporadas de insucesso e corriqueiras trocas de treinador. Já na primeira jornada, Carlo levou o Madrid ao título da Champions League: em mata-mata histórico, o time encaixou seguidas viradas no Bernabéu, e bateu o Liverpool por 1 a 0 na final, com gol do brasileiro Vini Jr, que ganhou espaço e protagonismo sob seu comando.

Depois de um 2022/23 escasso, apenas com a Copa do Rei, Ancelotti esteve fortemente ligado à Seleção Brasileira, já que era um longo desejo do presidente Ednaldo Rodrigues. O mandatário chegou a afirmar que tinha um acordo com o europeu, e colocou Fernando Diniz como interino, mas no fim do ano, o contrato de Carletto foi estendido pelo Real até 2026. A escolha se provou certa, já que 2023/24 terminou com mais um título europeu para o clube.

Na temporada atual, porém, a história foi outra. A chegada de Mbappé não supriu outras saídas do elenco, e o time não se encaixou, vendo o rival Barcelona dominar os confrontos diretos e os títulos nacionais, além da dura queda para o Arsenal na Champions League. A demissão de Dorival Júnior pela CBF em março abriu novamente as chances de um acordo, e desta vez, Ednaldo teve um final feliz nas conversas, com o fim do ciclo na capital ibérica.

🔢 Números de Carlo Ancelotti, novo técnico da Seleção, na segunda passagem pelo Real Madrid

⚽ 234 jogos

✅ 164 vitórias

🟰 34 empates

❌ 36 derrotas

🥅 524 gols a favor

🔙 246 gols contra

🏆 Títulos: La Liga de 2021/22 e 2023/24; Copa do Rei de 2022/23; Champions de 2021/22 e 2023/24; Supercopa da Uefa de 2022 e 2024; Supercopa da Espanha de 2022 e 2024; Mundial de Clubes de 2022; Copa Intercontinental de 2024

