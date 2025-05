João Pedro, do Brighton, está na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti para a convocação da Seleção Brasileira rumo aos jogos de junho pelas Eliminatórias. Porém, o atacante não atuou no último jogo de sua equipe e também está fora dos relacionados para a última rodada da Premier League, diante do Tottenham.

O brasileiro foi afastado pelo técnico Fabian Hürzeler após uma briga com o zagueiro Jan-Paul van Hecke, segundo o jornal local "The Athletic". O desentendimento entre os dois teria acontecido durante um treino de preparação para o duelo com o Wolverhampton, no dia 10 de maio. Apesar do entrevero, o comandante afirmou que o afastamento foi por "motivos pessoais".

João já havia sido utilizado por Dorival Júnior em março, nos duelos diante de Colômbia e Argentina, em jogos que marcaram a queda do treinador. Com Ancelotti, o centroavante se manteve entre os considerados, e pode ser chamado na segunda-feira (26), quando o italiano será apresentado e montará a primeira lista definitiva de sua era, para confrontos com Equador e Paraguai, em junho.

🔰 A trajetória de João Pedro, monitorado por Ancelotti para a Seleção

Revelado pelas categorias de base do Fluminense, João Pedro chegou ao Brighton em 2023/24, por quase R$ 200 milhões, pagos junto ao também inglês Watford. Atuando como um meio-campista na temporada atual, o camisa 10 fez dobradinha com Danny Welbeck e participou de 16 gols na Premier League atual, com dez tentos e seis assistências.

O Brighton quer garantir a oitava colocação do Inglês neste domingo (25) e enfrenta o Tottenham em Londres. A bola rola no New Tottenham Hotspur Stadium às 12h (de Brasília).

