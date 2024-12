Milan e Roma ficam no empate e seguem longe do G4 no Campeonato Italiano

Jogando no San Siro, Milan e Roma terminaram empatados em 1 x 1, placar que não agrega muito pouco para a instável campanha das equipes no Campeonato Italiano. O resultado foi construído ainda no primeiro tempo, com gols anotados por Reijnders, do lado rossonero, e Dybala para os visitantes.

continua após a publicidade

▶️ Sem Artur Jorge, veja nomes que podem ser opção para o Botafogo em 2025

O placar manteve as duas equipes distantes do G4 na Serie A e intensificou a fase conturbada dos dois times. O Milan estacionou na 8ª colocação com 27 pontos, oito atrás da Lazio, que fecha a zona de classificação para a próxima Liga dos Campões. Já a Roma ocupa a 10ª posição com 20 pontos conquistados. Vale ressaltar que o time de Milão tem um jogo a menos. São 17 jogos contra 18 dos adversários.

Milan e Roma ficaram no 1 x 1 pelo Campeonato Italiano. (Foto: Reprodução/X/@OfficialASRoma)

A liderança da competição segue com a Atalanta, que tem 41 pontos conquistados, empatada com o Napoli. O G4 fica completo com Internazionale, com 40 pontos, e já citada Lazio. A rodada que encerra o primeiro turno do Italiano acontece após a virada do ano, na primeira semana de janeiro.

continua após a publicidade

Como foi Milan x Roma

O duelo no San Siro começou com domínio dos mandantes. O Milan começou melhor a partida, mas viu a Roma crescer nos primeiros 15 minutos e dificultar o jogo. As primeiras chances saíram dos pés de Reijnders, do lado rossonero, e Hummels testou Magnain em cabeçada.

Aos 16 minutos de jogo, Reijnders foi mais eficiente para abrir o placar. O Milan armou um belo contra-ataque puxado com Fofana, que tabelou com Morata antes de servir o atacante holandês na entrada da área. O camisa 14 bateu forte e abola entrou no alto do gol para abrir o placar.

continua após a publicidade

▶️ Palmeiras busca a contratação de Júnior Santos, do Botafogo

A Roma sentiu o impacto imediato do gol sofrido, mas conseguiu se organizar para voltar a atacar o adversário e, quase dez minutos depois, arrancou o embate com Dybala. Pelo lado esquerdo, o centroavante Dovbyk recebeu o passe e fez um belo pivô para o atacante argentino. A bola veio no alto e o camisa 21 pegou de primeira no ar para fuzilar as redes de Magnain e empatar a partida.

Após um primeiro tempo morno, a segunda tempo foi de domínio do time visitante. A Roma poderia ter deixado San Siro com os três pontos, mas pecou nas finalizações e viu o goleiro francês do Milan praticar grandes defesas para segurar o placar. Os minutos finais foram de blitz da Roma, mas não o suficiente para alterar o placar.

Resultados da rodada na Serie A

O jogo encerrou a rodada do fim de semana na Serie A, que segue sendo liderada pela Atalanta, empatada com o Napoli com 41 pontos, e ainda tem Inter e Lazio fechando o G4. Fiorentina, em 5º, e Juventus, em 6º, completam as vagas de competições continentais por enquanto.

Na zona do rebaixamento, o Cagliari abre na 18ª posição com 14 pontos ganhos, enquanto o Venezia tem 13 em 19°. Na lanterna está o Monza, com 10 pontos conquistados em 18 rodadas de competição.

Neste fim de semana, Juventus e Fiorentina duelaram na briga pela vaga no G4 e ficaram no 2 x 2 em Turim. A dupla permanece com 31 pontos. Outro duelo direto foi no G4 entre Atalanta e Lazio, que também terminou 1 x 1. O placar favoreceu o Napoli, que venceu em casa o Venezia por 1 x 0, e a Inter, que bateu o Cagliari fora de casa por 3 x 0.