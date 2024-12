Com show de Mohamed Salah, autor de um gol e de duas assistências, o Liverpool goleou o West Ham por 5 a 0 neste domingo (29), em Londres, e manteve a liderança folgada da Premier League. Com a vitória, a equipe chegou aos 45 pontos e abriu 8 de vantagem sobre o Nottingham Forest, que por ora ocupa a vice-liderança. Luis Díaz, Gako, Salah, Alexander-Arnold e Diogo Jota marcaram os gols que definiram o placar.

Como foi o jogo

Jogando em casa e com o apoio de seu torcedor, o West Ham conseguiu fazer uma partida parelha na primeira metade do 1º tempo. Lucas Paquetá, inclusive, teve duas chances de gol. Mas, a partir dos 25, o Liverpool passou a dominar e decidiu logo a partida.

O placar foi aberto 29, após jogada individual de Luis Díaz, que finalizou com chute rasteiro. Dez minutos mais tarde, Gakpo ampliou depois de receber assistência de Salah. E, aos 43, o próprio Salah marcou o terceiro — foi o 17º gol dele na atual edição da Premier League.

Com a vitória praticamente assegurada, o Liverpool tratou de administrar no segundo tempo. E aproveitou erros de saída de bola do West Ham para transformar a vitória em goleada. Alexander-Arnold, em chute de fora da área, ampliou aos 8. E, aos 38, Diogo Jota fechou o placar em chute colocado, após linda jogada individual de Salah.

O que vem pela frente

Com a goleada, o Liverpool chegou aos 45 pontos na Premier League e manteve grande vantagem na liderança. O time é seguido agora pelo Nottingham Forest, que também venceu e ultrapassou o Arsenal. O time londrino, contudo, ainda joga no encerramento da rodada — na quarta (1º de janeiro) encara o Brentford fora de casa. Aston Villa x Brighton, Ipswich Town x Chelsea e Manchester United x Newcastle completam a rodada. Os três jogos acontecem nesta segunda-feira (30). O West Ham, por sua vez, estacionou na 13ª posição com 23 pontos, e pode perder a posição para o Manchester United, que tem 22.

Salah deu show em goleada do Liverpool sobre o West Ham (Foto: Adrian Dennis/ AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

WEST HAM 0 X 5 LIVERPOOL

PREMIER LEAGUE - 19ª RODADA

🗓️ Data e horário: 29 de dezembro, 14h15 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico de Londres

⚽ Gols: Luis Díaz (29'/1ºT), Gakpo (39'/1ºT) e Salah (43'/1ºT); Alexander-Arnold (8'/2ºT) e Diogo Jota (38'/2ºT)

⚽ ESCALAÇÕES

WEST HAM (Técnico: Julen Lopetegui)

Aréola; Coufal (Todibo), Wan-Bissaka, Mavropanos, Max Kilman e Emerson Palmieri; Álvarez (Füllkrug), Soler (Irving), Lucas Paquetá e Kudus (Luis Guilherme); Bowen (Summerville).

LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Alexander-Arnold (Tsimikas), Joe Gomez (Quansah), Van Dijk e Robertson; Gravenberch (Endo) e Mac Allister; Gakpo (Diogo Jota), Jones e Salah; Luis Díaz.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anthony Taylor

🚩 Assistentes: Gary Beswick e Adam Nunn

🖥️ VAR: Darren England