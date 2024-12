Savinho desencanta, Manchester City vence Leicester e encerra jejum na Premier League

O Manchester City venceu o Leicester por 2 a 0 neste domingo (29), fora de casa, e encerrou um jejum de quatro partidas sem vitória na Premier League. Savinho marcou seu primeiro gol com a camisa da equipe comandada por Pep Guardiola ainda na primeira etapa, e Haaland, de cabeça, fechou o placar.

Com o resultado, o City chegou aos 31 pontos e saltou para a quinta colocação na tabela de classificação. O time mandante, por sua vez, permaneceu com 14, dentro da zona de rebaixamento para a segunda divisão.

Como foi jogo?

Mesmo atuando fora de casa e enfrentando dificuldades para implementar seu ritmo nas últimas rodadas da Premier, o Manchester City começou a primeira etapa pressionando o Leicester em seu campo defensivo, criando diversas chances para abrir o placar.

Aos 20 minutos, Savinho aproveitou rebote e marcou seu primeiro gol com a camisa do City. Em seguida, Haaland teve a oportunidade de ampliar o marcador, mas seu chute não acertou o alvo, defendido pelo goleiro Stolarczyk. O Leicester, por sua vez, chegou a ameaçar com uma cabeçada na trave, mas enfrentou dificuldades para sair da pressão do time visitante.

Atrás no placar, o Leicester tentou pressionar o Manchester City em seu campo defensivo, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades criadas. Assim, Haaland, livre dentro da área, marcou o segundo gol dos visitantes de cabeça, selando a vitória e dando números finais ao confronto.

O que vem por aí?

No próximo sábado (4), o City recebe o West Ham às 12h (de Brasília) no Etihad Stadium. No mesmo dia e horário, o Leicester visita o West Ham, no London Stadium. Ambos os duelos são válidos pela 20ª rodada da Premier League.

Savinho, atacante do Manchester City, durante partida contra o Leicester (Foto: Reprodução)

✅ Ficha técnica

Leicester 0 x 2 Manchester City - Premier League

19ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 29 de dezembro de 2024, às 11h30 (de Brasília)

📍 Local: King Power Stadium, em Leicester (ING)

🥅 Gols: Savinho e Haaland (City)

🟨 Cartões amarelos: Soumaré e El Khannouss (Leicester); Ortega (City)

LEICESTER (Técnico: Ruud van Nistelrooy)

Stolarczyk; Justin (Choudhury), Coady (Okoli), Vestergaard e Kristansen; Winks (Daka), Soumaré, Buonanotte, El Khannouss e Mavididi (Alves); Vardy.

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ortega; Rico Lewis, Akanji, Aké (Walker) e Gvardiol; Kovacic; Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Foden (McAtee) e Savinho; Haaland.