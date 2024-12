Palmeiras busca a contratação de Júnior Santos, do Botafogo

Com a missão de reforçar o elenco para a próxima temporada, o Palmeiras segue atento às oportunidades no mercado de transferências e tenta a contratação de Júnior Santos, atacante do Botafogo.

continua após a publicidade

+ Mudança do Palmeiras é fundamental para permanência de Abel Ferreira

+ Vitor Reis segue no planejamento do Palmeiras para o Mundial, mas tem valor de venda definido

Artilheiro do Botafogo na campanha que culminou no título inédito da Copa Libertadores, Júnior Santos terminou a temporada como reserva da equipe comandada por Artur Jorge após sofrer um fratura na perna em partida contra o Internacional, válida pelo Campeonato Brasileiro. A informação do interesse do Palmeiras no atleta foi divulgada inicialmente pelo "Goal".

continua após a publicidade

Após receber propostas de clubes como Grêmio e Cruzeiro no início do ano, Júnior Santos estendeu seu contrato com o Glorioso até dezembro de 2027.

No Botafogo desde 2022, ele viveu sua melhor temporada em números neste ano. O atacante, inclusive, marcou o gol que garantiu o título inédito da Libertadores contra o Atlético-MG e terminou como artilheiro da competição - com 10 tentos.

continua após a publicidade

Júnior Santos celebra gol decisivo marcado na final da Libertadores pelo Botafogo contra o Atlético-MG (Foto: Luis Robayo/AFP)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras no mercado

Até o momento, o Palmeiras oficializou a contratação do atacante Facundo Torres, destaque do Orlando City, dos Estados Unidos. A negociação foi fechada por 12 milhões de dólares fixos (cerca de R$ 72 milhões), com a possibilidade de mais 2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 12 milhões) em metas variáveis.

Paulinho, por outro lado, está aguarda a conclusão de trâmites burocráticos para ser confirmado como o segundo reforço do Palmeiras para 2025. A negociação inclui Gabriel Menino e Patrick, volante do sub-20, como parte da transação, além de um pagamento de 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 115 milhões) pelo clube paulista.