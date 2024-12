A novela entre o Botafogo e Artur Jorge ganhou mais um capítulo neste sábado (28). Com conversas avançadas com o Al-Rayyan, do Catar, o treinador não permanecerá no Alvinegro para 2025 e deve oficializar sua saída nos primeiros dias de janeiro. Agora, o Glorioso vai em busca de um novo técnico para assumir à equipe na próxima temporada.

A diretoria alvinegra não tem pressa para buscar um substituto, mas a ideia é usar como inspiração o processo da contratação do técnico português. John Textor planeja aproveitar o bom momento vivido pelo clube para trazer um nome de qualidade. Por isso, o Lance! buscou algumas opções que podem servir ao Glorioso.

José Peseiro

Com uma carreira recheada de clubes gigantes, José Peseiro deixou a seleção da Nigéria em março e está livre no mercado. O português tem passagens, como treinador, pelo Real Madrid, Sporting, Al-Hilal, Braga, Al-Wahda, Al Ahly, Porto, além da seleção da Arábia Saudita e Venezuela, quando treinou Savarino. Gosta de jogar no 3-4-3 e conhecido pelo futebol ofensivo, de posse de bola e muita velocidade.

Peseiro levou a seleção nigeriana à final da Copa das Nações Africanas (Afcon), mas acabou perdendo para a anfitriã Costa do Marfim na decisão. Com a Federação Nigeriana de Futebol enfrentando desafios financeiros, o treinador deixou o comando da equipe ao fim de seu contrato após problemas com salários. Em 22 jogos, foram 11 vitórias, quatro empates e sete derrotas.

Ricardo Soares

Português de 50 anos, Soares começou a carreira de treinador aos 30, pelo FC Felgueiras, clube de sua cidade natal, e acumulou passagens pelo Vizela, Chaves, Gil Vicente, Estoril, além do Al Ahly, do Egito. Seu último clube foi o Beijing Guoan, até dezembro de 2024. No clube chinês, se tornou o treinador com maior média de gols por jogo na história do clube e o segundo com mais vitórias no campeonato nos últimos quatro anos. Ricardo Soares terminou a liga chinesa na quarta posição, a mais alta do Beijing Guoandes desde 2020, classificando-o para a Liga dos Campeões asiática. Costuma jogar no 4-3-3 e tem um estilo de jogo ofensivo com suas equipes.

Sérgio Conceição

Um dos principais nomes para assumir o comando do Glorioso, Conceição está sem clube desde que deixou o Porto, em junho, após sete temporadas no clube português. Ele ganhou três vezes como melhor treinador da Liga Portuguesa (2017/18, 2019/20 e 2021/22) e conquistou cinco títulos com a equipe. Como treinador, comandou o Olhanense, Académica, Braga, Vitória de Guimarães e Porto, além de uma breve passagem pelo Nantes, da França.

Seu estilo de hoje é ofensivo, mas precavido defensivamente. O treinador gosta de atuar no 4-4-2 e usa bastante as laterais para dar suporte aos atacantes, com liberdade para se movimentar e buscar a bola no meio-campo. No porto, a ideia de Conceição passou por ter os laterais dando profundidade ao ataque. Com o adversário em bloco mais baixo, o treinador abusava de cruzamentos e duelos aéreos. Alex Telles e Tiquinho Soares são jogadores alvinegros que já passaram pelo comando do português.

Artur Jorge no comando do Botafogo

Artur Jorge, contratado em abril de 2024, esteve à frente do Botafogo em 55 partidas. Durante esse período, alcançou 31 vitórias, 15 empates e sofreu apenas nove derrotas, conquistando dois títulos: a Conmebol Libertadores e o Campeonato Brasileiro.