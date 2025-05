Milan e Bologna fazem, nesta quarta-feira (14), a final da Copa da Itália de 2024/25. Em um confronto de ideias distintas e histórias completamente diferentes, os dois embatem com o mesmo objetivo para além da taça: findar longos jejuns que incomodam as duas agremiações.

Os Rossoneri, que deixaram os rivais Roma e Inter de Milão pelo caminho nas duas fases anteriores, não erguem o troféu desde a temporada 2002/03. Na ocasião, o time era comandado por Carlo Ancelotti, anunciado nesta semana como novo técnico da Seleção Brasileira. São 22 anos sem conquistar a competição, a maior seca entre os quatro grandes do país.

Ao todo, o clube só conquistou a Coppa em cinco ocasiões na sua história, em distinção ao domínio que tem no Campeonato Italiano, onde subiu no topo do pódio em 19 ocasiões. Do outro lado, porém, haverá uma galeria de troféus que não tem a mesma vastidão.

O Bologna faturou o troféu copeiro em duas ocasiões: 1969/70 e 1973/74. Portanto, já se vão 51 anos sem a conquista, o que implica em uma urgência ainda maior pela glória nacional. Esta, inclusive, é a primeira final desde a última jornada áurea, enquanto o Milan foi vice nas edições de 2015/16 e 2017/18, ambas diante da Juventus.

A pressão sobre os dois rivais desta quarta-feira (14) é distinta. Os gigantes do país têm a necessidade de erguer a taça diante da possível ruptura do trabalho de Sérgio Conceição, que chegou ainda no começo de 2025. Já os Rossoblú entram leves, com a condição de azarões, visto que a chegada à decisão surpreendeu o país sob o comando de Vincenzo Italiano.

🏆 Milan x Bologna: tudo que você precisa saber do confronto

