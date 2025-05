Manchester City lança camisa e é comparado ao Vasco na web

Mais uma vez ao lado da Puma, o Manchester City divulgou nesta terça-feira (13) o seu uniforme para a próxima temporada. Com o tradicional azul claro predominante e detalhes em branco, o novo modelo trará de volta a faixa diagonal por cima do escudo da equipe. Nas redes sociais, a nova camisa foi comparada de prontidão com a do Vasco da Gama.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com suas principais estrelas, o Manchester City protagonizou uma anúncio inusitado para o uniforme. Figuras como Phil Foden, Erling Haaland e Omar Marmoush foram colocados em uma antiga discoteca, a "The Social Club", ao lado de bonecos com o modelo da nova camisa.

continua após a publicidade

Não é a primeira vez que o Manchester City lança uma camisa que é comparada a do Vasco. O último modelo com a faixa em questão apareceu no terceiro uniforme da temporada de 2018/19. A faixa diagonal é, também, uma marca dos antigos modelos da equipe quando ainda tinham suas cores principais como branco, vermelho e preto.

As comparações da nova camisa do Manchester City com o Vasco 👕

➡️ Manchester United toma decisão sobre futuro de Ruben Amorim

Como acontece de praxe, o Manchester City deve estrear o novo modelo na última partida frente a sua torcida na atual temporada, no dia 20, contra o Bournemouth. Os comandados de Pep Guardiola, porém, entram em campo antes, no sábado (17), contra o Crystal Palace, pela final da Copa da Inglaterra.

continua após a publicidade

Sem títulos de expressão na temporada, o City se sustenta no duelo frente ao Palace para salvar sua temporada. A equipe ainda briga por vaga na próxima Champions League, figurando atualmente o quarto lugar na Premier League, com 65 pontos, dois a mais que o Aston Villa, primeiro time fora do G5.