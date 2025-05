Lenda de time de John Textor se despede após 13 anos

O Crystal Palace confirmou nesta terça-feira (13) a saída do lateral Joel Ward ao fim da temporada. Aos 35 anos, o defensor se despede após 13 anos no clube, sendo o último remanescente do elenco que conquistou o acesso à Premier League em 2012.

Contratado junto ao Portsmouth por cerca de 400 mil libras (cerca de R$2,9 milhões), Ward soma 363 partidas com a camisa dos Eagles, sendo 305 delas na Premier League - mais do que qualquer outro jogador na história do clube. Ídolo da torcida, também é o atleta mais longevo do elenco atual.

Durante sua trajetória no Palace, atuou sob o comando de 10 técnicos diferentes e se destacou pela versatilidade: além da lateral-direita, jogou em todas as posições da defesa e até como volante. Em 2014, foi eleito o Jovem Jogador do Ano do clube.

Ward chegou a perder espaço no fim da temporada 2017/18 por conta de lesões, sendo substituído por Aaron Wan-Bissaka. No entanto, recuperou a titularidade após a venda do jogador para o Manchester United, em 2019, e seguiu como peça importante até recentemente, quando voltou a ser preterido — desta vez por Daniel Muñoz.

Mesmo com poucos minutos em campo nesta temporada, Ward continuava sendo presença valorizada no vestiário. Foi inclusive titular na vitória sobre o Aston Villa, na semifinal da FA Cup.

- Joel foi um embaixador incrível para este clube: aberto, amigável e profissional, mas também competitivo, determinado e exigente com os padrões que estabelece [...] Ele é um exemplo para todos que vestem essa camisa - afirmou o presidente do Palace, Steve Parish

Em tom de despedida, Ward afirmou que encara o momento como um “até logo” e não como um adeus definitivo.

- Foi um privilégio enorme vestir essa camisa e representar este clube. Estive aqui tanto tempo que me sinto parte da família - disse.