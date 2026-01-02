menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Milan anuncia contratação de centroavante da Alemanha

Füllkrug chega ao clube italiano por empréstimo até o fim da temporada

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 02/01/2026
14:50
Milan anuncia contratação do atacante Niclas Füllkrug (Foto: Divulgação/AC Milan)
imagem cameraMilan anuncia contratação do atacante Niclas Füllkrug (Foto: Divulgação/AC Milan)
O Milan anunciou nesta sexta-feira (2) a contratação do atacante Niclas Füllkrug. O alemão de 32 anos chega ao clube italiano por empréstimo até o fim da temporada, vindo do West Ham, com opção de compra prevista no acordo. Nos últimos dias, o jogador já vinha treinando com o elenco e utilizará a camisa 9.

Füllkrug teve participação limitada na última temporada da Premier League, em razão de problemas físicos. Contratado pelo West Ham no meio de 2024 por 27 milhões de euros, após passagem pelo Borussia Dortmund, o atacante marcou três gols em 29 partidas oficiais pelo clube inglês.

Segundo a imprensa inglesa, o West Ham busca recuperar boa parte dos 31 milhões de euros (R$ 200,6 milhões na cotação atual) investidos no jogador alemão.

Füllkrug busca maior sequência de jogos no Milan e também aumentar suas chances de convocação para a Copa do Mundo, após o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, destacar recentemente a necessidade de que o jogador tenha mais tempo em campo. Além dele, os Rossoneros tinham Dusan Vlahovic em sua lista de atacantes observados.

Milan anuncia contratação do atacante Niclas Füllkrug (Foto: Divulgação/AC Milan)

West Ham trabalha na janela de transferências

Não se trata da primeira movimentação de mercado dos ingleses, que já haviam oficializado duas saídas relevantes em seu setor ofensivo. O ponta Luis Guilherme, revelado pelo Palmeiras, foi negociado com o Sporting, de Portugal, por 20 milhões de euros, valor que inclui quantia fixa e bônus por metas, montante próximo de R$ 130 milhões. Outro nome é Taty Castellanos, de saída da Lazio que irá para o futebol inglês.

circulo com pontos dentroTudo sobre

