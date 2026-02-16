Monaco x PSG: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
- Matéria
- Mais Notícias
Monaco e PSG se enfrentam nesta terça-feira (17), às 17h (de Brasília), no Estádio Louis II, no Principado de Mônaco, pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Uefa Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir à Champions League na HBO MAX com UOL Play
Relacionadas
- Lance! Biz
Manchester City amplia acordo com patrocinador; saiba
Lance! Biz16/02/2026
- Futebol Internacional
Mourinho prevê Benfica x Real Madrid na Champions: ‘Não precisa de um milagre’
Futebol Internacional16/02/2026
- Fora de Campo
Europeus reagem a jogo de Luís Guilherme, ex-Palmeiras: ‘Não estou brincando’
Fora de Campo16/02/2026
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O Monaco chega para o confronto decisivo buscando fazer valer o mando de campo. A equipe francesa tenta construir vantagem diante do atual campeão francês e aposta na consistência defensiva para largar em vantagem na eliminatória.
Ficha do jogo
O PSG, por sua vez, inicia a disputa pressionado por oscilações recentes, mas sustentado pelo favoritismo técnico. O time comandado por Luis Enrique tenta um resultado positivo fora de casa para encaminhar a classificação antes do duelo de volta em Paris.
Tudo sobre PSG x Newcastle (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Monaco 🆚 PSG
Playoffs – Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 17 de fevereiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Louis II, Mônaco (MON)
👁️ Onde assistir: HBO Max (streaming)
🕴️ Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)
🚩 Assistentes: Ángel Nevado (ESP) e Guadalupe Porras Ayuso (ESP)
📺 VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 Monaco (Técnico: Sebastien Pocognoli)
Kohn; Vanderson, Kehrer, Faes e Caio Henrique; Zakaria, Camara, Adingra e Golovin; Balogun e Biereth.
🔵🔴 PSG (Técnico: Luis Enrique)
Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha e João Neves; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias