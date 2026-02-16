menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Monaco x PSG: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League

Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/02/2026
17:00
Monaco x PSG pelos playoffs da Champions League (Arte: Lance!)
imagem cameraMonaco x PSG pelos playoffs da Champions League (Arte: Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Monaco e PSG se enfrentam nesta terça-feira (17), às 17h (de Brasília), no Estádio Louis II, no Principado de Mônaco, pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Uefa Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir à Champions League na HBO MAX com UOL Play

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Monaco chega para o confronto decisivo buscando fazer valer o mando de campo. A equipe francesa tenta construir vantagem diante do atual campeão francês e aposta na consistência defensiva para largar em vantagem na eliminatória.

continua após a publicidade

Ficha do jogo

MON
PSG-escudo-onde-assistir
PSG
Playoffs
Champions League
Data e Hora
terça-feira, 17 de fevereiro, às 17h (de Brasília)
Local
Estádio Louis II, Mônaco (MON)
Árbitro
Jesús Gil Manzano (ESP)
Assistentes
Ángel Nevado (ESP) e Guadalupe Porras Ayuso (ESP)
Var
Carlos del Cerro Grande (ESP)
Onde assistir

O PSG, por sua vez, inicia a disputa pressionado por oscilações recentes, mas sustentado pelo favoritismo técnico. O time comandado por Luis Enrique tenta um resultado positivo fora de casa para encaminhar a classificação antes do duelo de volta em Paris.

Tudo sobre PSG x Newcastle (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA

Monaco 🆚 PSG
Playoffs – Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 17 de fevereiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Louis II, Mônaco (MON)
👁️ Onde assistir: HBO Max (streaming)
🕴️ Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)
🚩 Assistentes: Ángel Nevado (ESP) e Guadalupe Porras Ayuso (ESP)
📺 VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)

continua após a publicidade

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Monaco (Técnico: Sebastien Pocognoli)
Kohn; Vanderson, Kehrer, Faes e Caio Henrique; Zakaria, Camara, Adingra e Golovin; Balogun e Biereth.

🔵🔴 PSG (Técnico: Luis Enrique)
Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha e João Neves; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.

Monaco x PSG pelos playoffs da Champions League (Arte: Lance!)
Monaco x PSG pelos playoffs da Champions League (Arte: Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias