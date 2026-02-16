Galatasaray x Juventus: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
Galatasaray e Juventus se enfrentam nesta terça-feira (17), às 14h45 (de Brasília), no Rams Park, em Istambul (TUR), pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Uefa Champions League 2025/26. O confronto terá transmissão ao vivo da TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir à Champions League na HBO MAX com UOL Play
O Galatasaray chega ao mata-mata após garantir vaga nos playoffs mesmo sem vencer nas quatro rodadas finais da fase de liga. A equipe turca encerrou a primeira fase na 20ª colocação. No cenário doméstico, o time vem de vitória expressiva: goleada por 5 a 1 sobre o Eyupspor, pelo Campeonato Turco. Para o duelo desta terça-feira, o técnico Okan Buruk pode ter retornos importantes. Preservados no último compromisso, Sallai, Jakobs, Gabriel Sara e Sané têm chances de começar entre os titulares.
Ficha do jogo
A Juventus também disputa os playoffs após reagir na reta final da fase de liga. Depois de um início irregular, o time italiano terminou na 13ª posição. Apesar da recuperação continental, o momento recente levanta alertas: apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Luciano Spalletti ainda lida com baixas relevantes. Vlahovic e Thuram seguem em recuperação no departamento médico e não ficam à disposição para o confronto em Istambul.
Tudo sobre Galatasaray x Juventus (onde assistir, horário, escalações e local):
Galatasaray 🆚 Juventus
Playoffs – Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 17 de fevereiro, às 14h45 (de Brasília)
📍 Local: Rams Park, Istambul (TUR)
👁️ Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)
🕴️ Árbitro: Danny Makkelie (HOL)
🚩 Assistentes: Hessel Steegstra (HOL) e Jan de Vries (HOL)
📺 VAR: Bastian Dankert (ALE)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴🟡 Galatasaray (Técnico: Okan Buruk)
Cakir; Sallai, Sánchez, Bardakci e Jakobs; Lemina, Gundogan, Gabriel Sara, Sané e Yilmaz; Osimhen.
⚫⚪ Juventus (Técnico: Luciano Spalletti)
Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiasso; Miretti, Locatelli, Conceição, McKennie e Yildiz; David.
