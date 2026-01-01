Luís Guilherme, ex-Palmeiras, deixa West Ham e acerta com clube português

Revelado nas categorias de base do Palmeiras, o atacante Luís Guilherme está próximo de ser anunciado como reforço do Sporting. O clube português acertou nas últimas horas os detalhes finais do acordo com o West Ham pela contratação do jogador, que deve seguir para o futebol português na próxima janela de transferências.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

De acordo com o jornal português A Bola, o Sporting vai pagar ao clube inglês um valor em torno de 20 milhões de euros, considerando quantia fixa e bônus por metas, montante próximo de R$ 130 milhões. O atleta também despertava interesse de clubes brasileiros, mas optou pela transferência para Portugal por priorizar a permanência no futebol europeu.

continua após a publicidade

Luís Guilherme tem 19 anos e foi revelado pelo Palmeiras. O atacante foi negociado com o West Ham em 2024 por 23 milhões de euros. No contrato da venda, o Alviverde manteve direito a 20% da mais-valia em uma eventual revenda, cláusula que não será acionada caso a negociação com o Sporting seja concluída por valor inferior ao pago pelos ingleses. O Palmeiras terá direito apenas a uma porcentagem referente ao mecanismo de solidariedade por ser clube formador.

Luís Guilherme pelo West Ham

Desde que chegou à Inglaterra, no início da temporada passada, Luís Guilherme disputou 18 partidas pelo West Ham, sem registrar gols ou assistências. A última atuação do jogador foi em 30 de novembro, na derrota por 2 a 0 para o Liverpool, pela Premier League.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial