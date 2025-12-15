Vlahovic fica próximo de acordo com rival da Juventus; veja

Dusan Vlahovic está em seus últimos meses de contrato com a Juventus e poderá assinar um pré-contrato a partir de janeiro. Assim, o jornal "Sport", da Espanha, noticiou no último domingo (14) que o Milan estaria próximo de um acordo pelo atacante da Velha Senhora.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Além do Milan, o Barcelona também monitorava a situação de Dusan Vlahovic, mas supostamente teria se retirado da briga por não enxergar o sérvio como um atacante de perfil apropriado para substituir Robert Lewandowski a partir de 2026/27. Dessa forma, os Rossoneros são os melhores posicionados para garantir os serviços de Vlahovic, que não possui negociações ativas para renovar seu contrato com a Juventus.

continua após a publicidade

Vlahovic já está ciente do interesse e teria dado 'sinal verde' para que as negociações prossigam. Uma questão bastante importante para um desfecho positivo entre as partes é a relação do atacante com Massimiliano Allegri, atual técnico do Milan, que o treinou na Juventus por dois anos.

Atacante da Juventus, Vlahovic é alvo do Milan e pode assinar pré-contrato em janeiro (Foto: Fadel Senna/AFP)

Milan enfrenta dificuldades com camisas 9

Atualmente, o Milan conta com Christopher Nkunku e Santiago Giménez como atacantes puros. Porém, nenhum dos dois assegurou a posição de titular, tanto que Rafael Leão vem sendo testado na função. Ainda assim, Allegri busca um camisa 9 confiável e Vlahovic é apreciado pelo treinador rossonero. Além do centroavante da Juventus, Niclas Füllkrug, do West Ham, surge como opção emergencial para o mercado de inverno europeu.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial