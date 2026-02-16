Gabriel Jesus na Copa do Mundo? Atacante tem números de convocados por Ancelotti

Na vitória do Arsenal por 4 a 0 sobre o Wigan, Gabriel Jesus balançou as redes mais uma vez e colocou uma pulga atrás da orelha de Ancelotti. Desde que voltou de uma grave lesão no joelho, o atacante tem os mesmos números de convocados para os últimos jogos da Seleção Brasileira.

Após passar quase um ano longe dos gramados por conta da ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o centroavante retornou aos gramados no dia 10 de dezembro. Na ocasião, o jogador atuou por 28 minutos pelo Arsenal contra o Club Brugge, pela Champions League.

De lá para cá, Gabriel Jesus fez 17 partidas na temporada, tendo marcado cinco gols e contribuído com duas assistências. O atleta foi decisivo na vitória do Arsenal por 3 a 1 sobre a Inter de Milão, na 7ª rodada da Champions League, além de ter estufado as redes em jogos da Premier League e da FA Cup.

Em março, Carlo Ancelotti fará uma nova convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia, que podem ser os últimos antes da Copa do Mundo. E Gabriel Jesus se coloca no radar com números parecidos com os últimos convocados desde a volta de sua lesão.

O Lance! compara os números de Gabriel Jesus com os de jogadores que atuaram na função de centroavante e que foram convocados por Ancelotti pela Seleção Brasileira. As estatísticas desconsideram atletas que atuam no Brasil, como Vitor Roque e Kaio Jorge, por conta da diferença do calendário nacional para o europeu.

Números de Gabriel Jesus comparados com convocados por Ancelotti

Igor Jesus

No recorte feito desde a volta da lesão de Gabriel Jesus, Igor Jesus, do Nottingham Forest, também soma cinco gols e uma assistência. O ex-jogador do Botafogo balançou as redes três vezes pela Europa League, uma vez na Premier League e uma vez na FA Cup.

Matheus Cunha

Assim como Gabriel Jesus e Igor Jesus, Matheus Cunha também tem cinco gols e uma assistência pelo Manchester United, sendo todos os números na Premier League. Na temporada toda, o atacante balançou as redes seis vezes e deu dois passes para gols.

Richarlison

Desde o retorno aos gramados de Gabriel Jesus, Richarlison somou apenas um gol e uma assistências. No entanto, o centroavante do Tottenham está afastado dos gramados desde o dia 17 de janeiro por conta de uma lesão muscular, e o atleta é dúvida para a Data Fifa de março.

João Pedro

O centroavante do Chelsea tem o melhor desempenho dentre os últimos convocados por Ancelotti desde o dia 10 de dezembro. Nesse recorte, João Pedro balançou as redes oito vezes e contribuiu com cinco assistências, o que representa mais que o dobro em participações em gols em relação a Gabriel Jesus, Igor Jesus, Matheus Cunha e Richarlison.

Desempenho de Gabriel Jesus em relação a concorrentes pela Seleção Brasileira (Arte: NotebookLM)

Calendário do Arsenal tem jogos importantes nos próximos dias

Nos próximos dias, o Arsenal tem uma série de jogos importantes e que podem ser determinantes para Gabriel Jesus buscar uma vaga na Seleção Brasileira. Os Gunners enfrentam Wolverhampton, Tottenham, Chelsea e Brighton antes dos jogos das oitavas de final da FA Cup e da Champions League.

No Arsenal, Gabriel Jesus disputa vaga com o centroavante Gyokeres, que foi uma das principais contratações da equipe de Mikel Arteta na temporada. O sueco de 27 anos soma 13 gols e duas assistências em 34 partidas disputadas.

